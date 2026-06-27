Słowa Sikorskiego obnażają decyzję Nawrockiego. Szkoda, że prezydent sam na to nie wpadł Fot. Alexandros Michailidis / shutterstock

Radosław Sikorski dopytywany o decyzję ws. odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, miał prosty wniosek. Jego zdaniem Karol Nawrocki pozbawił się możliwości prowadzenia dialogu z prezydentem Ukrainy. Szef MSZ podzielił się też jedną radą dla głowy polskiego państwa.

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– Gdyby mnie prezydent Nawrocki spytał, ja bym doradził coś innego. Ekwiwalentem byłoby na przykład nazwanie lotniska w Jasionce "lotniskiem ofiar UPA" i wtedy byłoby kwita – przyznał w TVN24 Radosław Sikorski.

Sikorski o odebraniu orderu Zełenskiemu i sporze o UPA

Szef polskiego MSZ nie ma wątpliwości, że prezydent Nawrocki w zasadzie pozbawił się możliwości prowadzenia dialogu z prezydentem ważnego kraju, prowadzącego wojnę, Ukrainy.

Jednocześnie Sikorski wskazał, co powinien zrobić Zełenski w momencie, kiedy dostał wniosek żołnierzy ws. nazwania oddziału. – Powinna być refleksja, że okej, UPA walczyło z Sowietami, ale mordowało też Polaków – podkreślił. – Więc może znajdźmy i podpowiedzmy żołnierzom lepszą nazwę. Na przykład wziąć konkretnego bohatera, który walczył z okupacją sowiecką – dodał polityk.

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Szef polskiej dyplomacji zwrócił też uwagę na wagę gestu, na który zdecydował się Karol Nawrocki. Powiedział wprost, że "odebranie czy oddanie orderu jest formą obelgi". – W kulturze europejskiej ordery odbiera się za popełnienie przestępstw. A tutaj była różnica zdań w bardzo ważnych sprawach historycznych – tłumaczył w TVN24.

Do słów Sikorskiego odniósł się ostro szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. "Sikorski znów się kompromituje... Jak trafnie zwraca uwagę Jarosław Dębowski, Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka nosi już imię Rodziny Ulmów – polskich ofiar niemieckiego ludobójstwa. Ten dyletant albo ma to za nic, albo po prostu o tym nie wie" – napisał.

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Negocjacje o zakończeniu wojny w Ukrainie i miejsce Polski przy stole

Dodajmy, że w najnowszym sondażu SW Research na zlecenie Onetu padło pytanie: "Czy uważasz, że decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu wzmocni lub osłabi pozycję Polski na arenie międzynarodowej?". Wyniki badania pokazały, jak bardzo Polacy są podzieleni w tej kwestii, o czym dokładniej pisaliśmy w naTemat.

W tle pozostaje nierowiązana kwestia dotycząca sposobów na zakończenie wojny w Ukrainie. Rzecznik niemieckiego rządu zareagował na niedawne słowa Sikorskiego. Szef MSZ domaga się udziału Polski przy stole negocjacyjnym w sprawie wojny u naszych sąsiadów za wschodnią granicą. Tymczasem Stefan Kornelius zapewnia, że wszystko będzie koordynowane z naszym krajem, ale jednocześnie twierdzi, że to "nie jest odpowiedni czas na takie dyskusje".

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W napiętej atmosferze zapytano Ukraińców o spór z Polską, a ich odpowiedzi rzucają światło na nastroje w ich kraju.

Sikorski w programie "Wieczór naTemat" o Ziobrze, Czarnku i Nawrockim

Ponadto Sikorski odpowiedział też w formule: szybkie pytania–szybka odpowiedź. Anna Dryjańska zapytała polityka o to, jaką najlepszą cechę widzi u Polaków.