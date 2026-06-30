Abu Dhabi chce odzyskac turystów. Chcą ich przekonać darmową ofertą Fot. Aniczkania/Shutterstock

Turystyka jest jednym z istotniejszych filarów gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zwłaszcza w planach długoterminowych. Niestety konflikt na Bliskim Wschodzie mocno zahamował ich rozwój, a o odzyskanie podróżnych nie będzie łatwo. Abu Zabi znalazło jednak ciekawy sposób, który niektórych może przekonać.

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Wakacje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dla wielu osób spełnienie marzeń o luksusowym wypoczynku. Tamtejsze plaże należą do jednych z najlepszych na świecie z czystą, wręcz gorącą wodą i miękkim piaskiem. Władze postawiły także na rozwój muzeów i centrów kulturowych. Jednak teraz wszystko to stoi puste, bo turyści mają obawy przed powrotem do kraju położonego tak blisko strefy konfliktu.

Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą odzyskać turystów. Abu Zabi współpracuje z Etihad

Europejskie lato nigdy nie było najlepszym okresem na podróże do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wysokie temperatury przekraczające 40 st. C mogą skutecznie pokrzyżować plany. A wiem co mówię, bo przed rokiem we wrześniu odwiedziłam Dubaj. W Polsce mamy takie temperatury od kilku dni i nie dajemy rady, a co dopiero, kiedy jest to normą. Nie dziwi więc, że od czerwca do września to Emiratczycy bardzo chętnie przyjeżdżali do nas.

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Z drugiej jednak strony luksusowe hotele z basenami właśnie teraz bywają dostępne w świetnych cenach, a mniej zatłoczone ze względu na niski sezon muzea oferują klimatyzację. Turystów znacznie bardziej niż pogoda zniechęca jednak sytuacja w regionie. Choć od kwietnia, kiedy ogłoszono zawieszenie broni, samoloty latają tam normalnie, to podróżni nie są przekonani do wyjazdów w ten region świata. Także Polska utrzymuje najwyższy poziom ostrzeżeń przed lotami do ZEA.

Władze Abu Zabi chcą jednak zakończyć okres stagnacji i próbują odzyskać podróżnych. Trasa Etihad z Krakowa do stolicy ZEA ma cieszyć się na tyle dużym zainteresowaniem, że będzie na niej więcej połączeń. Do tego każdy pasażer tego przewoźnika otrzyma darmowe ubezpieczenie medyczne, co ma przekonać turystów do powrotu.

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Abu Zabi twierdzi, że jest gotowe na ponowne przyjęcie podróżnych

Trzeba przyznać, że zaoferowanie pasażerom linii lotniczych darmowego ubezpieczenia na czas podróżowania jest bardzo ciekawym ruchem. Taką promocją zostaną objęte wszystkie osoby, które przylecą do Abu Zabi od lipca do grudnia 2026 roku. Warunkiem jest podróż na pokładzie linii lotniczych Etihad i spędzenie na miejscu maksymalnie 15 dni (na tyle będzie dostępne ubezpieczenie). Ofertą zostaną objęte także osoby korzystające z tzw. stopover, czyli krótkiego pobytu będącego przystankiem w dalszej podróży.

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Wiele osób właśnie brak ubezpieczenia mógł powstrzymywać przed podróżą. Przypomnijmy bowiem, że jeżeli dany kraj objęty jest tak wysokim poziomem ostrzeżeń jak ZEA, wielu ubezpieczycieli może odmówić ubezpieczenia lub wypłaty środków.

– Włączenie kompleksowego ubezpieczenia medycznego do biletu lotniczego oznacza, że nasi goście mogą w pełni skupić się na doświadczaniu niezwykłej emirackiej gościnności. Tak to wygląda, gdy linia lotnicza i kierunek turystyczny naprawdę inwestują w swoich gości – przekonywał dyrektor generalny Etihad Airways Antonoaldo Neves w komunikacie prasowym.