Praca z lasu, dżungli, plaży? Polacy mówią: tak! Fot. Pexels.com / Sóc Năng Động,

Workation, czyli połączenie pracy zdalnej z pobytem w atrakcyjnej lokalizacji, zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Najnowsze badania pokazują, że ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia ten model, a szczególnie chętnie patrzą na niego młodsze pokolenia.

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Jak wynika z raportu "Living 2040. Rynek mieszkaniowy w Polsce", aż 56 proc. badanych Polaków ocenia ideę tzw. workation pozytywnie. W badaniu przeprowadzonym przez agencję Open Format o kwestię zapytano 1017 osób. Tylko 12 proc. uczestników sondażu oceniło pracę zdalną na wakacjach negatywnie, a zdania na ten temat nie ma 32 proc. badanych.

Jak zauważają autorzy badania, taki styl funkcjonowania przemawia przede wszystkim do młodszych pokoleń. W grupie wiekowej 18-24 lat jako "rozwiązanie pasujące do mojego stylu życia" określiło go 17 proc. badanych, w grupie 25-34 lata 16 proc., a w grupie 35-44 lata aż 19 proc. W przypadku starszych pokoleń, workation jako tryb pasujący do stylu życia widzi zaledwie 10 proc. uczestników badania.

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Choć większości badanych ocenia takie rozwiązanie jako nie pasujące do bieżącego stylu życia, nie oznacza to, że nie chcemy w taki sposób pracować. Wśród najmłodszych uczestników badania (grupa wiekowa 18-24 lat) pomysł przemawia do aż 40 proc. badanych. Odsetek jest niższy w starszych grupach wiekowych, ale nie aż tak znacznie, bo spada on o 5 p.proc. U osób po 25. roku życia workation rozważa aż 35 proc. badanych.

Workation – czy marzymy o laptopie pod palmami?

Do wyników raportu odniosła się badaczka zachowań konsumenckich w nieruchomosci-online.pl, Anna Zachara-Widła: – To pokazuje, jak przez postępującą cyfryzację pracy edukacji i usług zmienia się nasze życie i podejście do nieruchomości. Życie może się toczyć między miastem a wsią, a czasami nawet między różnymi krajami – zauważa ekspertka.

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Według Anny Zachary-Widły mówimy tu o dość znaczącym trendzie, którego przyczyn należy upatrywać w ogromnych zmianach w samym formacie naszego codziennego funkcjonowania. – Praca i mieszkanie nie zawsze są już tak mocno związane z jednym adresem. Coraz więcej osób pracuje zdalnie lub hybrydowo, więc łatwiej wyobrazić sobie codzienność w innym miejscu: bliżej natury albo po prostu tam, gdzie na danym etapie życia jest wygodniej – przekazała badaczka.

Workation stają się popularne również ze względu na atrakcyjne ceny pobytów w znanych kurortach poza sezonem, a także różnice w strefach czasowych, które mogą paradoksalnie ułatwić codzienne funkcjonowanie. Na zjawisko ma wpływ również niestabilna sytuacja mieszkaniowa na rodzimym rynku. Łatwiej jest spakować wszystko i "udać się w Bieszczady", gdy nie "ciąży" na nas nasza własna nieruchomość.

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No dobrze, a jak workation wygląda w praktyce?

Z przywileju pracy w ramach workation zdarzyło mi się korzystać wielokrotnie w przypadku około tygodniowych wyjazdów, a także dwa razy przy dłuższym pobycie na okres około półtora miesiąca.

To, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę, to kwestia spadku wydajności. W wyjazdowym szale łatwo zgubić strukturę, a brak udogodnień standardowego stanowiska pracy może okazać się prawdziwym "killerem" efektywności. Przed wyjazdem należy zastanowić się nad ergonomią miejsca do pracy i możliwościami coworkowymi. Dobrze jest jednak założyć spadek wydajności i od razu mieć w głowie strategie jego kompensacji. Oczywiście nie mówię, że tak musi się stać, a zresztą są też zawody, w których efektywność opiera się na relatywnie niskim wolumenie pracy. W takich sytuacjach dodatkowe bodźce i wyzwania nowego miejsca mogą wręcz wspomóc wydajność. Jest to jednak ryzyko do rozważenia.

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Bardziej prozaicznym problemem bywa za to łączność. Nie każdy region (nawet w Polsce!) ma stabilny i wydajny dostęp do łącza internetowego. Warto też postawić sprawę jasno – to jest komponent "vacation", to jest komponent "work" i zastanowić się, czy pobyt w ogóle można pogodzić z regularną 8-godzinną "harówką" przed komputerem.

Faktycznie łatwo tu o utracenie spójnej wizji tego, co jest czym, mowa tu o tzw. work-life blur. To stan raczej frustrujący, któremu przypisuje się wkład w wypalenie zawodowe (do takich rewelacji podchodzę jednak z pewną rezerwą). Nie ulega jednak wątpliwości, że zjawisko jest zwyczajnie męczące i utrudnia wypoczynkową stronę wyjazdów tego typu.

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