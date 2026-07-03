Luksusowy kurort w Egipcie. Fot. Damira/Shutterstock

Popularny kurort w Egipcie zaostrzył zasady wjazdu dla osób z zewnątrz. Turyści planujący jednodniową wycieczkę z pobliskiej Hurghady muszą liczyć się z odprawieniem z kwitkiem na punktach kontrolnych. Aby przekroczyć granicę miasteczka, konieczne jest posiadanie specjalnego kodu QR.

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Egipt to jeden z ulubionych kierunków Polaków, a siatka połączeń łącząca nasze kraje stale się rozwija. El Gouna, wakacyjny kurort położony około 30 kilometrów na północ od Hurghady, od lat cieszy się popularnością wśród fanów sportów wodnych oraz osób szukających odpoczynku od masowej turystyki. Niewiele osób wie, że jest to całkowice prywatne miasto, zarządzane przez Orascom Development, a to pozwala jego władzom na wprowadzanie własnych przepisów bezpieczeństwa. W ostatnim czasie procedury te zostały uszczelnione.

El Gouna wymaga kodu QR . Koniec ze spontanicznym zwiedzaniem

Do niedawna wjazd do El Gouny nie stanowił większego problemu, ale od lutego 2026 roku punkty kontrolne na drogach do miasta przypominają przejścia graniczne. Egipski kurort idzie śladami Wenecji, która zaczęła kontrolować liczbę turystów jednodniowych.

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Osoby, które mają wykupiony nocleg w tamtejszych hotelach lub apartamentach, mogą wjechać do miasta bez przeszkód; wystarczy okazanie paszportu oraz potwierdzenia rezerwacji. Problem pojawia się w przypadku gości jednodniowych. Próba wjazdu "w ciemno" bez wcześniejszej autoryzacji nie przejdzie.

Jak legalnie przekroczyć bramki?

System bezpieczeństwa El Gouny opiera się na cyfrowej weryfikacji. Aby legalnie odwiedzić kurort na jeden dzień, konieczne jest spełnienie jednego z przewidzianych warunków. Jest to na przykład wcześniejsza rezerwacja w bazie sportowej lub restauracji. Kluby plażowe czy bazy kitesurfingowe działające na terenie El Gouny mają możliwość zgłaszania swoich klientów, dzięki czemu uzyskują oni prawo do wjazdu na teren miasta. Turysta planujący wizytę musi skontaktować się z wybranym miejscem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i przesłać dane z dokumentu tożsamości. Podczas kontroli ochrona nie zawsze wymaga fizycznego kodu od pasażera, ale zawsze sprawdza, czy nazwisko znajduje się na zatwierdzonej liście gości na dany dzień.

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Władze kurortu tłumaczą zaostrzenie przepisów troską o prywatność i bezpieczeństwo mieszkańców oraz stałych rezydentów. Dla turystów stacjonujących w Hurghadzie oznacza to jednak koniec z planowaniem spontanicznych wycieczek, bo każdą podróż do El Gouny trzeba teraz zaplanować z wyprzedzeniem.

A co zobaczyć w kurorcie? El Gouna to urokliwe miasteczko stanowiące alternatywę dla głośnych egipskich kurortów. Ze względu na sztuczne kanały i laguny z morską wodą, nazywana jest nawet "egipską Wenecją". Miejscowość jest mekką sportów wodnych, przyciągającą fanów wind- i kitesurfingu do klubów takich jak Makani Beach, a także miłośników wakeboardingu do kompleksu Sliders Cable Park. Najlepszym sposobem na poczucie unikalnego klimatu "egipskiej Wenecji" jest rejs łodzią po tutejszych kanałach i skorzystanie z lokalnych tuk-tuków.