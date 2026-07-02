Wizz Air otwiera nowe trasy z Polski. Nie tylko Egipt w rozkładzie od października Fot. DyziO/Shutterstock

W środę 1 lipca Wizz Air sprawił nam fantastyczny prezent na wakacje, zapowiadając otwarcie w sumie aż 14 nowych tras z Polski. Najwięcej emocji wiąże się oczywiście z Egiptem, ale i dwa kolejne miasta mogą przypaść do gustu naszym turystom.

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Polacy będą mogli nareszcie polecieć na city break do Egiptu. Oczywiście dotychczas też było to możliwe, ale tylko na pokładach PLL LOT do Kairu albo z przesiadką, np. we Włoszech. Od października dzięki Wizz Airowi nad Morze Czerwone polecimy z Warszawy (Modlin), Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Katowic. To jednak nie koniec niespodzianek, które dla Polaków miał Wizz Air.

Wizz Air otwiera nowe trasy z Polski. Włochy i Francja już w rozkładzie

Podczas środowej (1 lipca) konferencji prasowej Wizz Air poinformował o otwarciu jeszcze czterech nowych połączeń z Polski. Współpraca Węgrów z portem w Modlinie musi układać się wyjątkowo dobrze, ale przewoźnik nie zapomina o ważniejszej z warszawskich baz, czyli o Lotnisku Chopina.

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Już od 25 października będziemy mogli stamtąd latać do francuskiego Lyonu. Kolejne samoloty będą startowały w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Do szybkiego city breaka albo dłuższego wypadu na narty będą zachęcały także ceny. W jedną stronę będzie można polecieć już za 139 zł.

Trzy kolejne połączenia także są nastawione na narciarzy. Choć jak pokazała trasa Gdańsk–Poprad, takie połączenia często zaskakują i mają zupełnie inne przeznaczenie, niż planowano. Od 16 stycznia aż trzy polskie miasta zyskają połączenie z włoskim Turynem. Z Gdańska, Katowic i Wrocławia polecimy tam w soboty. Ceny biletów będą różne. Znad morza będą zaczynały się od 129 zł, z Katowic od 109 zł, a z Wrocławia od 99 zł. Różnice wynikają m.in. z dystansu, jaki będzie musiał pokonać samolot na tej dość krótkiej, bo trwającej ok. dwóch godzin trasie.

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Wizz Air stawia na Polskę. Po odrobieniu lekcji z punktualności mogą namieszać

Wizz Air od lat jest największym rywalem Ryanaira w Europie Środkowo-Wschodniej. Węgrzy od lat sukcesywnie się rozwijają w tym regionie, stawiając Polskę na pierwszym miejscu. Dzięki temu oferują z naszego kraju już 233 trasy do 33 krajów.

Kiedy połączymy tak szeroką ofertę, często na główne lotniska, a nie te oddalone od miejskich centrów, z coraz lepszą punktualnością, turyści są w stanie wybaczyć nawet nieco wyższe ceny biletów. Wizz Air naprawdę odrobił lekcję i swoją największą słabość (opóźnienia i odwołania lotów) przekuł w duży atut. W maju 2026 roku byli najbardziej punktualną tanią linią lotniczą świata.

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A podróżnym może udzielać się także ich odwaga do otwierania tras w nietypowe miejsca. To w ich siatce jest np. Mołdawia, ale i wspomniana już zaskakująca trasa do słowackiego Popradu, przez niektórych żartobliwie nazywana "Zakopane airport". Teraz do tego grona dołączy jeszcze Egipt. Tym samym Wizz Air rzucił wyzwanie biurom podróży i dał nam możliwość odkrycia kraju faraonów z zupełnie innej strony niż tylko przez pryzmat wielkiego hotelu z all inclusive, którego niektórzy mają dość.