Kontrowersyjny zakaz nad Bałtykiem wywołał międzynarodowe poruszenie Fot. marekusz/Shutterstock

Jeden z najpopularniejszych polskich kurortów nad Morzem Bałtyckim znalazł się na celowniku niemieckich mediów. Wszystko za sprawą nietypowej tabliczki informacyjnej w publicznej toalecie w Kołobrzegu.

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Sprawa nabrała rozgłosu w niemieckich mediach dzięki polskiemu dziennikarzowi Michałowi Cessanisowi. Podczas wizyty w Kołobrzegu zauważył on w miejskim szalecie dziwny komunikat, który opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych. Komunikat mówi o bezwzględnym zakazie... mycia nóg. Za opłukanie stóp z morskiego piasku w umywalce grozi mandat w wysokości aż 500 złotych.

W Kołobrzegu grożą kłopoty, jeśli się umyjesz

Wpis Cessanisa na Instagramie szybko przekroczył granice i dotarł do niemieckich mediów. Serwis "Moin" opisał sytuację jako "dziwny zakaz na plaży nad Bałtykiem", natomiast dziennik "Berliner Kurier" skomentował sprawę nagłówkiem: "Uwaga na piaszczyste stopy: kurort nad Bałtykiem grozi wysokimi karami".

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Zarządcy toalety na tabliczce umieścili wyjaśnienie tego zakazu. Ich zdaniem restrykcje są konieczne, ponieważ wnoszony przez ludzi piasek powoduje zatykanie sieci kanalizacyjnej. Choć argumenty te mogą wydawać się uzasadnione, zakaz i tak wydaje się dość kuriozalny. Sam Cessanis zaproponował wyjście z tej sytuacji, pytając, czy "nie lepiej, zamiast straszyć plażowiczów grzywną, byłoby zamontować przy miejskich szaletach i wyjściach z plaży kraniki z wodą do obmywania stóp?". Zewnętrzne natryski czy punkty czerpania wody są przecież standardem w wielu europejskich kurortach.

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Polska w zagranicznych mediach

Na szczęście Polska pojawia się w zagranicznych mediach nie tylko w celach prześmiewczych. Chociaż doniesienia z Kołobrzegu budzą śmiech, nasi sąsiedzi w ostatnim czasie stawiają nasz kraj w bardzo pozytywnym świetle. Niemieckie media rozpisywały się na przykład o wyjątkowym znalezisku na terenie woj. pomorskiego, które przeleżało pod ziemią aż 3 tys. lat.

O naszym kraju było także głośno za sprawą brytyjskiej dziennikarki, która na łamach prestiżowej gazety relacjonowała swój pobyt w Lublinie. Polskie atrakcje turystyczne wysławiają także słowackie media, określając jeden z naszych zbiorników wodnych "polskimi Malediwami".

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W mediach nie brakuje także podziwu dla postawy Polaków. Niemiecki influencer opublikował w mediach społecznościowych post doceniający Polaków za naszą dbałość o przestrzeń publiczną. Wszystko po tym, gdy w Warszawie zauważył przechodnia, który uprzątnął z ulicy wyrzucony niedopałek papierosa.