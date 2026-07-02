Wizz Air rozbudowuje siatkę połączeń Fot. Andrei Antipov/Shutterstock

Po ogłoszeniu kilkunastu nowych tras do Egiptu, węgierska linia lotnicza zapowiedziała uruchomienie bezpośredniego połączenia do kolejnego kraju. To dobra wiadomość dla podróżnych, którzy nie mają jeszcze dość upałów.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Węgierski przewoźnik Wizz Air zaskakuje polskich podróżnych. Po ogłoszeniu kilkunastu nowych tras do Egiptu linia lotnicza kontynuuje rozbudowę siatki połączeń z Polski. Tym razem przewoźnik zapowiedział uruchomienie bezpośredniego połączenia z Gdańska do marokańskiego Agadiru.

Agadir w Maroku. Szczegóły rozkładu i ceny biletów

Jak podaje "Fly4free", nowy kierunek wystartuje pod koniec października. Połączenie między Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy a Agadirem zostanie zainaugurowane 27 października. Loty będą obsługiwane dwa razy w tygodniu (we wtorki oraz soboty).

REKLAMA

Z systemu rezerwacyjnego linii wynika, że rejsy z Pomorza będą odbywać się w godzinach porannych, natomiast loty powrotne z Maroka zaplanowano po godzinie 12:00 czasu lokalnego. Szacowany czas podróży wynosi od 5 godzin do 5 godzin i 40 minut, a ceny biletów na tej trasie mają zaczynać się od 219 zł za podróż w jedną stronę.

Polscy podróżni zainteresowani egzotycznymi kierunkami mają z czego wybierać. WizzAir poinformował w tym tygodniu o rozbudowie siatki połączeń z polskich lotnisk także na kierunkach egipskich. Dzięki odważnej ekspansji Wizz Air od dawna buduje swoją pozycję głównego konkurenta Ryanaira w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo linii udało się przezwyciężyć dotychczasowe problemy z opóźnieniami i odwołaniami lotów – w maju 2026 roku Wizz Air osiągnął status najbardziej punktualnego niskokosztowego przewoźnika na świecie.

REKLAMA

Maroko. Co zobaczyć?

Nowe połączenia do Maroka to dobra wiadomość dla polskich podróżnych, którzy nie mają jeszcze dość upałów. Ten afrykański kraj rośnie w siłę jako kierunek turystyczny i stanowi świetną, mniej zatłoczoną alternatywę dla uwielbianego przez Polaków Egiptu. Na naszych łamach możecie znaleźć relację dziennikarki naTemat opisującą swoją pierwszą podróż do tego kraju.

Położony nad Oceanem Atlantyckim Agadir charakteryzuje się łagodnym klimatem z ponad 300 słonecznymi dniami w roku. Jest to kurort, w którym odnajdą się zarówno turyści nastawieni na wypoczynek, jak i trekking. Wszystko ze względu na to, że w Agadirze nie brakuje plaż, a miasto położone jest w pobliżu gór Atlas.

REKLAMA