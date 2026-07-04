Język angielski podstawą w podróżowaniu? Niekoniecznie Fot. tanitost/Shutterstock

Bariera językowa to najczęstszy powód, przez który rezygnujemy z zagranicznych podróży. Tymczasem technologia czy naturalna otwartość wielu kultur sprawiają, że brak znajomości angielskiego przestał być przeszkodą w odkrywaniu świata.

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Wielu z nas odkłada marzenia o dalekich wyprawach na bliżej nieokreśloną przyszłość. Najczęściej "gdy w końcu nauczę się języka". To pułapka, która niepotrzebnie więzi nas na kanapie. Dzisiejsza turystyka jest zaprojektowana tak, aby ułatwiać życie osobom, które z angielskim wcale nie mają po drodze. Telefon, mowa ciała i chęć komunikacji potrafią zdziałać znacznie więcej niż certyfikat językowy.

Japonia, czyli podróżowanie niemal bez słów

Japonia to paradoksalnie jeden z najłatwiejszych krajów dla osób nieznających języków. W restauracjach standardem są "sampuru," czyli plastikowe atrapy dań wystawione w gablotach; aby zamówić posiłek, wystarczy pokazać kelnerowi zdjęcie wybranego zestawu. Dodatkowo w większości popularnych restauracji zamówienie składa się samodzielnie za pomocą dotykowych automatów z obrazkami.

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Mapy Google i oznakowane cyframi i kolorami metro sprawiają, że poruszanie się po Tokio nie wymaga pytania o drogę. Zresztą trzeba przyznać, że przeciętny Japończyk wcale nie mówi po angielsku na najwyższym poziomie. Komunikacja przez Tłumacza Google czy znajomość podstawowych zwrotów, które pomogą wam zameldować się w hotelu, często okaże się wystarczająca.

Europa. Tu również dogadasz się bez angielskiego

Jeśli wolisz pozostać w Europie, idealnym rozwiązaniem są kraje słowiańskie, takie jak Czechy czy Chorwacja. Ze względu na bliskość językową i wielu naszych turystów, tamtejsze hotele są bardzo dobrze przygotowane na przyjęcie polskich gości.

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Problem słabej znajomości angielskiego będzie także niewielki na wyjazdach all inclusive z biur podróży. Egipt, Turcja, Bułgaria — jadąc do tych krajów pod opieką pilota i rezydenta, jesteśmy cały czas w pobliżu osoby mówiącej po polsku. Idealnym wyborem są także Włochy. Tam brak angielskiego to żaden wstyd, bo sami Włosi wolą mowę ciała. Gestykulacja i proste zwroty sprawiają, że dogadasz się w każdej kawiarni czy na dworcu.

Niezbędnik podróżnika. 5 trików na bezpieczny wyjazd

Aby zminimalizować stres w podróży, przed wylotem warto przygotować "zestaw ratunkowy". Najważniejszym narzędziem będzie Tłumacz Google. Przed podróżą pobierz pakiet językowy offline, aby korzystać z niego bez dostępu do internetu. Najistotniejsza jest tu funkcja aparatu, która podmienia napisy w obcym języku na polskie na ekranie telefonu, ułatwiając czytanie menu czy rozkładów jazdy. Ponadto zawsze warto opanować podstawowe zwroty w lokalnym języku. Miejscowi na pewno docenią ten gest i będą bardziej skłonni do pomocy.

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