MSZ odradza wyjazd do tych krajów. Sprawdź, zanim zarezerwujesz wakacje

Lista krajów z ostrzeżeniami. Sprawdź, zanim zarezerwujesz wakacje Fot. Dery Irianto/Shutterstock

Planujesz urlop? Zanim dokonasz rezerwacji, zapoznaj się z najnowszymi wytycznymi polskiej dyplomacji.W obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na świecie Ministerstwo Spraw Zagranicznych utrzymuje najwyższy, 4. poziom ostrzeżenia dla kilkudziesięciu kierunków.

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Sezon urlopowy w pełni. MSZ regularnie aktualizuje komunikaty dla podróżnych, odradzając wyjazdy tam, gdzie zagrożenie stanowią konflikty zbrojne, terroryzm, zamieszki wewnętrzne i zła sytuacja humanitarna. Poniżej przedstawiamy listę krajów i terytoriów, do których MSZ odradza wszelkie podróże albo zaleca najwyższy poziom ostrzeżenia.

Pełna lista krajów objętych najwyższym ostrzeżeniem MSZ

Ostrzeżenie przed podróżowaniem na terytorium całego kraju:

Afganistan Bahrajn Białoruś Burkina Faso Czad Demokratyczna Republika Konga Gwinea Gwinea Bissau Haiti Irak Iran Izrael Jemen Katar Korea Północna Kuwejt Liban Libia Mali Mjanma Niger Oman Palestyna Rosja Somalia Sudan Sudan Południowy Syria Ukraina Wenezuela Zjednoczone Emiraty Arabskie.

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Warto pamiętać, że ostrzeżenia MSZ nie zawsze dotyczą całego obszaru danego państwa, a często skupiają się na konkretnych regionach. Przykładem tego jest Algieria, gdzie niebezpieczeństwo dotyczy tylko części terytorium. Z kolei w państwach takich jak Etiopia, Kolumbia oraz Pakistan zagrożenie wiąże się głównie z wybranymi obszarami przygranicznymi. Szczególną ostrożność należy zachować również podczas planowania podróży do Egiptu, gdzie najwyższy poziom alertu obowiązuje na Synaju Północnym oraz w określonych strefach przy granicach państwowych.

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Rewolucja w bezpieczeństwie. Odyseusz już w aplikacji mObywatel

W cieniu negatywnych doniesień ze świata pojawia się jednak dobra wiadomość dla polskich podróżnych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, uruchomiło właśnie nową odsłonę systemu Odyseusz, która została zintegrowana z aplikacją mObywatel, co oznacza, że logistyka związana z podróżą międzynarodową została znacznie uproszczona.

Odyseusz to nic innego jak system rejestracji podróży. Służy do zgłaszania wyjazdów zagranicznych, aby w razie nagłego kryzysu polskie służby konsularne mogły szybko się skontaktować i udzielić pomocy. Do nowego Odyseusza można zalogować się za pomocą mObywatela, Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Większość Twoich danych uzupełni się automatycznie. Jako użytkownik musisz jedynie wskazać miejsce i cel wyjazdu, termin podróży i dane kontaktowe.

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Co ważne, system od razu wyświetli aktualny poziom ostrzeżeń MSZ dla wybranego regionu. Po zakończeniu rejestracji będziesz na bieżąco otrzymywać powiadomienia o zmianach sytuacji bezpieczeństwa w miejscu pobytu.