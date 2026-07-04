MSZ odradza wyjazd do tych krajów. Sprawdź, zanim zarezerwujesz wakacje
Lista krajów z ostrzeżeniami. Sprawdź, zanim zarezerwujesz wakacje Fot. Dery Irianto/Shutterstock

Planujesz urlop? Zanim dokonasz rezerwacji, zapoznaj się z najnowszymi wytycznymi polskiej dyplomacji.W obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na świecie Ministerstwo Spraw Zagranicznych utrzymuje najwyższy, 4. poziom ostrzeżenia dla kilkudziesięciu kierunków.

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Sezon urlopowy w pełni. MSZ regularnie aktualizuje komunikaty dla podróżnych, odradzając wyjazdy tam, gdzie zagrożenie stanowią konflikty zbrojne, terroryzm, zamieszki wewnętrzne i zła sytuacja humanitarna. Poniżej przedstawiamy listę krajów i terytoriów, do których MSZ odradza wszelkie podróże albo zaleca najwyższy poziom ostrzeżenia.

Pełna lista krajów objętych najwyższym ostrzeżeniem MSZ

Ostrzeżenie przed podróżowaniem na terytorium całego kraju:

  • Afganistan
  • Bahrajn
  • Białoruś
  • Burkina Faso
  • Czad
  • Demokratyczna Republika Konga
  • Gwinea
  • Gwinea Bissau
  • Haiti
  • Irak
  • Iran
  • Izrael
  • Jemen
  • Katar
  • Korea Północna
  • Kuwejt
  • Liban
  • Libia
  • Mali
  • Mjanma
  • Niger
  • Oman
  • Palestyna
  • Rosja
  • Somalia
  • Sudan
  • Sudan Południowy
  • Syria
  • Ukraina
  • Wenezuela
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie.

    • Warto pamiętać, że ostrzeżenia MSZ nie zawsze dotyczą całego obszaru danego państwa, a często skupiają się na konkretnych regionach. Przykładem tego jest Algieria, gdzie niebezpieczeństwo dotyczy tylko części terytorium. Z kolei w państwach takich jak Etiopia, Kolumbia oraz Pakistan zagrożenie wiąże się głównie z wybranymi obszarami przygranicznymi. Szczególną ostrożność należy zachować również podczas planowania podróży do Egiptu, gdzie najwyższy poziom alertu obowiązuje na Synaju Północnym oraz w określonych strefach przy granicach państwowych.

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    Rewolucja w bezpieczeństwie. Odyseusz już w aplikacji mObywatel

    W cieniu negatywnych doniesień ze świata pojawia się jednak dobra wiadomość dla polskich podróżnych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, uruchomiło właśnie nową odsłonę systemu Odyseusz, która została zintegrowana z aplikacją mObywatel, co oznacza, że logistyka związana z podróżą międzynarodową została znacznie uproszczona.

    Odyseusz to nic innego jak system rejestracji podróży. Służy do zgłaszania wyjazdów zagranicznych, aby w razie nagłego kryzysu polskie służby konsularne mogły szybko się skontaktować i udzielić pomocy. Do nowego Odyseusza można zalogować się za pomocą mObywatela, Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Większość Twoich danych uzupełni się automatycznie. Jako użytkownik musisz jedynie wskazać miejsce i cel wyjazdu, termin podróży i dane kontaktowe.

    Co ważne, system od razu wyświetli aktualny poziom ostrzeżeń MSZ dla wybranego regionu. Po zakończeniu rejestracji będziesz na bieżąco otrzymywać powiadomienia o zmianach sytuacji bezpieczeństwa w miejscu pobytu.

    Nowy Odyseusz został wyposażony też w moduł kryzysowy. Jeżeli w kraju, w którym przebywasz, dojdzie do eskalacji konfliktu lub katastrofy naturalnej, MSZ może szybko uruchomić masową komunikację z rodakami. Przed każdym wyjazdem pamiętaj o trzech ważnych krokach. Po pierwsze, sprawdź aktualny poziom ostrzeżeń dla państwa, do którego się wybierasz. Zapoznaj się też z informacjami o lokalnym prawie i warunkach. Na koniec zarejestruj swój wyjazd w systemie Odyseusz.