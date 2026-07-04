Grzegorz Miętus
Grzegorz Miętus nie żyje Fot. pl.wikipedia.org / Konrad Podkanowicz

Grzegorz Miętus nie żyje. Były polski skoczek narciarski, a następnie także trener, odszedł w wieku zaledwie 33 lat.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Niezwykle smutna nowina dla całej społeczności skoków narciarskich w Polsce. W sobotę, 4 lipca, "Gazeta Krakowska" przekazała informację o śmierci Grzegorza Miętusa. Jak zaznacza dziennik, dokładne okoliczności jego odejścia nie są na ten moment znane. Były uczestnik zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w ostatnim czasie pracował jako trener bazowy w kadrze juniorów. Miał zaledwie 33 lata.

Grzegorz Miętus odszedł w wieku 33 lat

Do informacji o śmierci byłego skoczka narciarskiego odniósł się już Polski Związek Narciarski w oficjalnym komunikacie za pośrednictwem Facebooka.

"Z wielką przykrością odebraliśmy informację o śmierci Grzegorza Miętusa, który był trenerem bazowym w kadrze juniorów. Były skoczek narciarski z Dzianisza miał 33 lata. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków narciarskich." – zaznaczył PZN.

W dalszej części komunikatu przypomniano najważniejsze osiągnięcia sportowe, a także zawodowe zmarłego skoczka: "Grzegorz Miętus był uczestnikiem Mistrzostw Świata Juniorów i Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy. Na koncie miał brązowy medal zdobyty w drużynie wraz z: Maciejem Kotem, Jakubem Kotem i Andrzejem Zapotocznym w MŚ juniorów. Był również medalistą Mistrzostw Polski. Od lat był trenerem w strukturach Polskiego Związku Narciarskiego, a także AZS Zakopane".

Na zakończenie Polski Związek Narciarski złożył kondolencje wszystkim bliskim Grzegorza Miętusa: "Rodzinie, najbliższym, kolegom i przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia i otuchy".

Grzegorz Miętus pozostawił w żałobie między innymi swojego starszego brata, również skoczka, Krzysztofa Miętusa, żonę oraz osierocił dwójkę dzieci.

Zobacz także

Nie tylko Kamil Stoch (tu podczas sesji treningowej) dobrze zaprezentował się w konkursie drużynowym podczas zawodów Pucharu Świata w Zakopanem.
Fenomenalna drużyna, fenomenalny Stoch! Polscy skoczkowie zajęli drugie miejsce w Zakopanem
Idzie nowe w polskich skokach, Kamil Stoch i spółka znów mają latać daleko i wygrywać
Ważne zmiany w polskich skokach przed sezonem. Nowy trener wziął sprawy w swoje ręce
Ostatni skok Kamila Stocha w karierze. Wzruszające chwile w Planicy
Ostatni skok Kamila Stocha w karierze. Wzruszające chwile w Planicy zapamiętamy na długo
Kacper Tomasiak
Kacper Tomasiak znów ze srebrem. Kolejny medal młodego Polaka w tym sezonie
Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Władimir Semirunnij.
Medaliści igrzysk bez pieniędzy od PKOl. Plus wziął więc sprawy w swoje ręce
Kacper Tomasiak
Kacper Tomasiak dostał wyjątkowy prezent. Gest Małysza rozczulił kibiców

Osiągnięcia zawodowe Grzegorza Miętusa

Sportowe życie Grzegorza Miętusa (ur. w lutym 1993 r. w Zakopanem) od zawsze było związane z nartami. W trakcie kariery zawodniczej rywalizował m.in. w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, a w 2009 roku przywiózł brązowy medal z drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów (startując obok Macieja Kota, Jakuba Kota i Andrzeja Zapotocznego). Na koncie miał też medale krajowych mistrzostw. W sezonie 2009/10 startował także w Pucharze Świata, gdzie zdobył kolejno 20. i 22. miejsce w Willingen oraz Klingenthal.

Gdy zakończył własne starty, w pełni poświęcił się trenowaniu innych. Jako szkoleniowiec PZN i AZS Zakopane wychowywał kolejne pokolenia skoczków na Podhalu, wspierając również jako asystent główną kadrę juniorską. Swoją działalność miał kontynuować również w nowym sezonie 2026/2027.