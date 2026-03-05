Kacper Tomasiak
Kacper Tomasiak ma kolejny srebrny medal. Youtube/ Eurosport Polska

Dla Kacpra Tomasiaka to fenomenalny sezon. Cała Polska usłyszała o nim dzięki trzem medalom, które zdobył podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Teraz 19-letni skoczek narciarski otrzymał kolejny srebrny medal. Został wicemistrzem świata juniorów.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Cóż za rewelacyjna dyspozycja Kacpra Tomasiaka. Krótko po powrocie z Włoch, gdzie podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina zdobył dwa indywidualne medale i jeden z Pawłem Wąskiem, ponownie udowodnił, że jest w szczytowej formie. Dopisał do swojego konta następny srebrny medal.

Kacper Tomasiak wicemistrzem świata juniorów

W czwartek, 5 marca, Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal mistrzostw świata juniorów w Lillehammer w Norwegii. Polak uzyskał łącznie 287,3 pkt. Na pierwszym miejscu znalazł się Stephan Embacher z Austrii (z 296,5 pkt.), a podium z brązem uzupełnił Jason Colby ze Stanów Zjednoczonych (276,0 pkt.).

Kacper Tomasiak na obiekcie HS98 w Lillehammer wywalczył zaszczytne drugie miejsce. Jak opisuje serwis Skijumping.pl, sportowiec w rozmowie z FIS cieszył się z tej rywalizacji i swoich wyników, choć dodawał, że w jego opinii "skoki nie były idealne". Miał jednak określony cel, który osiągnął.

– Oczekiwania? Chciałem zdobyć medal. Wiedziałem, że stać mnie na walkę o pierwsze czy drugie miejsce. Byłem świadomy, że trudno będzie wywalczyć tytuł mistrzowski. Nie dokonałem tego, ale nie czuję się zawiedziony – przekazał w rozmowie z przedstawicielką Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej, którą cytuje medium.

Zobacz także

logo
Tomasiak dał Polsce pierwszy medal na IO. Tusk i Nawrocki tym razem są zgodni
logo
Kacper Tomasiak nieźle zarobi na zimowych IO. Prawdziwa fortuna za medal olimpijski
logo
Kacper Tomasiak milionerem po sukcesie na IO. Potrzebował "tylko 30 sekund"
logo
Kacper Tomasiak ma 19 lat. I jest legendą jak Szewińska, Jędrzejczak i Kowalczyk
logo
Tomasiak objawieniem polskiej kadry. Skoczek z Bielska-Białej zachwycił sukcesami
logo
Lucas Pinheiro Braathen pisze historię. Brazylia ze złotem na zimowych igrzyskach

Dziennikarze serwisu Sport.pl przypominają, że Tomasiak został trzecim w historii Polski juniorskim mistrzem świata. Wcześniej dokonali tego Mateusz Rutkowski w Stryn w Norwegii (w 2004 roku) i Jakub Wolny w Predazzo we Włoszech (w 2014 roku).

Znakomity wynik młodego skoczka to dobra informacja dla reprezentacji Polski w Pucharze Świata w skokach narciarskich. "Dzięki miejscu na podium Kacper Tomasiak powiększył kwotę startową reprezentacji Polski w Pucharze Świata na cały rok – aż do kolejnych MŚJ, które odbędą się w sezonie 2026/27 w Falun" – wskazuje Skijumping.pl i dodaje, że kolejny konkurs czeka go już w piątek.

Multimedalista zimowych IO 2026. Tomasiak z Włoch wrócił jak bohater

To kolejny sukces 19-letniego skoczka narciarskiego. W pierwszej połowie lutego zaprezentował niesamowitą formę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Zdobył trzy medale: dwa indywidualne, srebro na skoczni normalnej oraz brąz na skoczni dużej, i srebro za występ w duecie z Pawłem Wąskiem.

Po powrocie do Polski Kacper Tomasiak mógł liczyć na ciepłe powitanie. Adam Małysz wręczył mu prezent, o czym pisaliśmy w naTemat. Jego sportowe dokonania sprawiły, że już jest legendą. Ponadto skoczek narciarski ma dostać 900 tys. zł w gotówce i 550 tys. zł w tokenach z Polskiego Komitetu Olimpijskiego i 163,5 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Medaliści IO mają otrzymać również obrazy, vouchery i biżuterię. Nagrody ufundował także Plus, który powiadomił, że Kacper Tomasiak otrzyma łącznie 275 tysięcy złotych za trzy medale na igrzyskach.