Kacper Tomasiak ma kolejny srebrny medal. Youtube/ Eurosport Polska

Dla Kacpra Tomasiaka to fenomenalny sezon. Cała Polska usłyszała o nim dzięki trzem medalom, które zdobył podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Teraz 19-letni skoczek narciarski otrzymał kolejny srebrny medal. Został wicemistrzem świata juniorów.

Cóż za rewelacyjna dyspozycja Kacpra Tomasiaka. Krótko po powrocie z Włoch, gdzie podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina zdobył dwa indywidualne medale i jeden z Pawłem Wąskiem, ponownie udowodnił, że jest w szczytowej formie. Dopisał do swojego konta następny srebrny medal.

Kacper Tomasiak wicemistrzem świata juniorów

W czwartek, 5 marca, Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal mistrzostw świata juniorów w Lillehammer w Norwegii. Polak uzyskał łącznie 287,3 pkt. Na pierwszym miejscu znalazł się Stephan Embacher z Austrii (z 296,5 pkt.), a podium z brązem uzupełnił Jason Colby ze Stanów Zjednoczonych (276,0 pkt.).

Kacper Tomasiak na obiekcie HS98 w Lillehammer wywalczył zaszczytne drugie miejsce. Jak opisuje serwis Skijumping.pl, sportowiec w rozmowie z FIS cieszył się z tej rywalizacji i swoich wyników, choć dodawał, że w jego opinii "skoki nie były idealne". Miał jednak określony cel, który osiągnął.

– Oczekiwania? Chciałem zdobyć medal. Wiedziałem, że stać mnie na walkę o pierwsze czy drugie miejsce. Byłem świadomy, że trudno będzie wywalczyć tytuł mistrzowski. Nie dokonałem tego, ale nie czuję się zawiedziony – przekazał w rozmowie z przedstawicielką Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej, którą cytuje medium.

Dziennikarze serwisu Sport.pl przypominają, że Tomasiak został trzecim w historii Polski juniorskim mistrzem świata. Wcześniej dokonali tego Mateusz Rutkowski w Stryn w Norwegii (w 2004 roku) i Jakub Wolny w Predazzo we Włoszech (w 2014 roku).

Znakomity wynik młodego skoczka to dobra informacja dla reprezentacji Polski w Pucharze Świata w skokach narciarskich. "Dzięki miejscu na podium Kacper Tomasiak powiększył kwotę startową reprezentacji Polski w Pucharze Świata na cały rok – aż do kolejnych MŚJ, które odbędą się w sezonie 2026/27 w Falun" – wskazuje Skijumping.pl i dodaje, że kolejny konkurs czeka go już w piątek.

Multimedalista zimowych IO 2026. Tomasiak z Włoch wrócił jak bohater

To kolejny sukces 19-letniego skoczka narciarskiego. W pierwszej połowie lutego zaprezentował niesamowitą formę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Zdobył trzy medale: dwa indywidualne, srebro na skoczni normalnej oraz brąz na skoczni dużej, i srebro za występ w duecie z Pawłem Wąskiem.