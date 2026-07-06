Lotnisko we włoskiej Katanii uziemione do odwołania. Polacy nie mają jak wrócić do Polski, nie polecą też na wakacje Fot. Antonello Marangi/Shutterstock

Początek wakacji zaskoczył polskich turystów we Włoszech. Z powodów niezależnych od siebie Wizz Air, Ryanair i wielu innych przewoźników zostało zmuszonych do masowego odwołania lotów. Taka sytuacja trwa już drugi dzień.

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Wakacje we Włoszech wydają się być planem idealnym. Słońce, plaże, smaczna kuchnia, klimatyczne miasteczka i liczba atrakcji, która zapełnia kalendarz na wiele lat, a nie tylko dni. W tym raju na ziemi czasami dochodzi jednak do masowego odwołania lotów. Winna jest oczywiście Etna, która po raz kolejny uziemiła największe lotnisko na Sycylii. Sytuacja jest bardzo trudna.

Wybuch Etny zatrzymał loty na Sycylii. Utrudnienia znacznie poważniejsze niż sądzono

Sytuacja na Sycylii uległa gwałtownemu załamaniu w niedzielę 5 lipca. Właśnie wtedy doszło do eskalacji spowodowanej trwającą od 26 czerwca erupcją wulkanu Etna. Kiedy wydawało się już, że sytuacja ulega poprawie, a lawa przestaje wydobywać się z kraterów, wulkan wyrzucił ogromną, bo sięgającą 1,5 kilometra chmurę dymu i popiołu.

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To właśnie ona zmusiła lokalne władze do podniesienia poziomu alertu z pomarańczowego do czerwonego. Konsekwencją przesunięcia niebezpiecznej chmury na południowy wschód było także storpedowanie pracy lotniska w Katanii. Port najpierw zmodyfikował swój rozkład i pozwalał na start pięciu lotów na godzinę. Później doszło do jego całkowitego uziemienia.

Z tego powodu tylko w niedzielę doszło do opóźnienia, przekierowania lub odwołania aż 154 lotów. To jednak nie koniec. Pierwsze prognozy wskazywały, że sytuacja ulegnie poprawie w poniedziałek 6 lipca, a loty wrócą do normy. Natura pokazała jednak, że nie da się jej przewidzieć, a zamknięcie lotniska w Katanii potrwa znacznie dłużej.

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Polacy utknęli na wakacjach przez wybuch Etny. Wizz Air i Ryanair odwołały loty

Wśród turystów, którzy mieli lecieć z Katanii, jest wielu Polaków. Tylko w poniedziałek 6 lipca odwołano już lot Wizz Aira do Katowic, a także połączenie Ryanaira do Modlina. Nie odbędzie się również zaplanowany na godzinę 11:25 lot Irlandczyków do Katowic i lecące do tego samego miasta połączenie polskiego przewoźnika Enter Air.

Według informacji dostępnych na stronie lotniska w Katanii pod znakiem zapytania stoi natomiast lot Wizz Aira do Warszawy zaplanowany na godzinę 16:55. Kolejne komunikaty muszą sprawdzać również pasażerowie Ryanaira, którzy o 19:25 mają lecieć do Krakowa, i podróżni Wizz Aira lecący do Wrocławia (godzina 22:55).

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