Ryanair odwołuje loty z Polski. 7 tras z Katowic znika z rozkładu Fot. M101Studio/Shutterstock

Wakacje w pełni, a linie lotnicze zarzucają nas kolejnymi dobrymi informacjami na temat nowych tras. Niestety w ostatnich dniach Ryanair postanowił pójść w inną stronę i zamiast dodać coś do rozkładu, wyrzucił z niego aż siedem kierunków. Na liście znalazły się m.in. bardzo popularna w ostatnich latach Albania, ale i włoski rodzynek.

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Ostatnie dni przyniosły polskim turystom bardzo dużo dobrych wiadomości. Większość była zasługą Wizz Aira, który niespodziewanie postanowił otworzyć bezpośrednie trasy z Polski do Egiptu. W rozkładzie pojawiło się także kilka nowych opcji dla miłośników jazdy na nartach. Natomiast Ryanair chwilę później postanowił pójść w drugą stronę i skasował aż siedem połączeń z lotniska w Katowicach.

Ryanair odwołuje loty z Polski. Katowice tracą kilka ciekawych połączeń

O rozpoczętych czystkach w rozkładzie Ryanaira jako pierwszy poinformował serwis Fly4free.pl. To oni w niedzielę wieczorem przeanalizowali rozkład lotów irlandzkiego przewoźnika i zauważyli zniknięcie aż siedmiu tras, które miały być ofertami całorocznymi z lotniska w Katowicach.

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Co zaboli najbardziej? Dużym zaskoczeniem bez wątpienia jest skasowanie zimowej trasy do Albanii. Tirana od lat zyskuje na popularności, a latać można tam z większości polskich lotnisk. Nawet z Radomia. Odwołanie tego połączenia jest o tyle zaskakujące, że trasa ta zadebiutowała zaledwie w czerwcu 2026 roku. Ryanair postanowił więc szybko o niej zapomnieć.

Druga ciekawa trasa, która zimą nie pojawi się już w rozkładzie, to Reggio di Calabria. Usunięcie tego połączenia jest o tyle ciekawe, że Katowice są jedynym lotniskiem w Polsce, które oferowało loty na sam skraj włoskiej Kalabrii, skąd można było wygodnie popłynąć na Sycylię. A skoro już o tej wyspie mowa, to turyści z Katowic nie polecą także do Trapani, które było ciekawą alternatywą dla Katanii i zdecydowanie pewniejszą opcją w obliczu kolejnych erupcji Etny.

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Kolejna pozycja skasowana na zimę to Budapeszt. O wypadzie na jarmark i termy zimą trzeba będzie w Katowicach zapomnieć. Ryanair odwoła także loty ze Śląska do: Brukseli (lotnisko Charleroi), Aarhus i Oslo.

Ryanair wściekły na EES i francuskich kontrolerów lotów

O Ryanairze wiele mówi się w ostatnim czasie nie tylko z powodu odwołanych lotów, ale przede wszystkim nagłaśniania problemów na europejskich lotniskach. Tym największym bez wątpienia jest system EES, czyli obowiązek pobierania danych biometrycznych od podróżnych spoza UE podczas wjazdu i wyjazdu. Cały ten proces sprawił, że na europejskich lotniskach ustawiają się wielogodzinne kolejki, przed którymi ostrzegają nawet władze Australii.

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Drugi nagłaśniany problem jest doskonale znany od lat, ale Unia Europejska wydaje się być głucha na kolejne apele i wezwania do działania ze strony Ryanaira. Chodzi oczywiście o francuskich kontrolerów lotów (ATC), którzy niemalże od pandemii koronawirusa organizują kolejne protesty, których konsekwencją są ogromne opóźnienia i liczne odwołania lotów przelatujących nad Francją, a nie tych, które się tam zaczynają lub kończą.