Z Australii do Europy. Nawet 6 godzin czekania na lotniskach przez EES Fot. Tupungato/Shutterstock

Wakacje ruszyły pełną parą, a turyści z całego świata zaczęli ściągać do Europy. W tym roku dodatkową przeszkodą przed rozpoczęciem urlopu jest nowy unijny system, który tworzy niewyobrażalne zatory na lotniskach. Australijski Departament Spraw Zagranicznych i Handlu ostrzegł Australijczyków wyjeżdżających do Europy.

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Sezon wakacyjny może dać popalić nieprzygotowanym portom lotniczym. Przekonało się o tym na przykład Lotnisko Chopina w Warszawie, które w czerwcu zatorowało się podróżnymi czekającymi na kontrolę bezpieczeństwa. Wszystko przez modernizację, która nałożyła się na przebudowę strefy Fast Track, a także przez wzmożone tłumy turystów wyjeżdżających na pierwsze wakacje. W tym roku do typowych problemów związanych ze szczytem sezonu dochodzi jednak dodatkowy czynnik. Jest to unijny Entry-Exit System (EES), który sprawia, że podróżni utykają w wielogodzinnych kolejkach.

Australijczycy ostrzegani przed wakacjami w Europie

Jak podaje "The Independent", alert dla swoich obywateli planujących urlop w Europie wydał australijski Departament Spraw Zagranicznych i Handlu. Rząd wprost ostrzega przed chaosem wywołanym przez wdrożony w kwietniu bieżącego roku system wjazdu i wyjazdu do Unii Europejskiej. Nowe procedury generują wielogodzinne przestoje. W wybranych europejskich węzłach lotniczych pasażerowie muszą spędzić w kolejkach do kiosków biometrycznych nawet od 4 do 6 godzin. Z tego powodu australijskie władze zalecają podróżnym, aby przed odprawą zaopatrzyli się we własną wodę i jedzenie (a także duże pokłady cierpliwości).

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Dyrektor Generalny ACI Europe, Olivier Jankovec, ostrzega, że wdrożenie systemu w tym momencie grozi załamaniem na największych lotniskach w Europie. W podobnym tonie wypowiada się prezydent ACI Europe, Stefan Schulte, który zarzuca urzędnikom ignorowanie faktów. Według niego kraje UE próbują stwarzać pozory, że sytuacja jest stabilna, a system EES funkcjonuje bez zarzutu, co mija się z prawdą.

Czym jest system EES? To nie tylko zmora pasażerów

Założeniem wprowadzonego 10 kwietnia 2026 roku systemu Entry/Exit System było unowocześnienie kontroli na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. Cyfrowy rejestr danych ma zastąpić tradycyjne wbijanie pieczątek do paszportów. W praktyce oznacza to jednak, że przy pierwszej podróży po zmianie przepisów każdy pasażer spoza UE musi podejść do specjalnego stanowiska, aby zarejestrować odciski palców oraz przejść skanowanie twarzy.

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