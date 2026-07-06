W Szwecji zachęcają, żeby myć się w Bałtyku. Ma to związek z ekologią Fot. Per-Boge/Shutterstock

Sezon wakacyjny w pełni, a pierwsza fala upałów za nami. Choć w Polsce w ostatnich dniach zrobiło się deszczowo, to nie we wszystkich krajach bałtyckich tak to wygląda. Trudna sytuacja panuje zwłaszcza w Szwecji, gdzie turystów zachęca się do mycia w Bałtyku.

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Kąpiele w Bałtyku od zawsze stanowią pewnego rodzaju wyzwanie, zwłaszcza jeśli spróbowało się już pływania w znacznie cieplejszych wodach. Szwedzi na Gotlandii poszli jednak jeszcze dalej i namawiają do tego, żeby myć się w Bałtyku. Powód? Wikingowskie doświadczenie, wspomnienia z wakacji, ale przede wszystkim ekologia.

W Szwecji apelują do turystów, żeby kąpali się w Bałtyku, bo brakuje wody

Gotlandia to szwedzka wyspa na Bałtyku, która cieszy się sporym zainteresowaniem turystów. Jednak zmiany klimatu bardzo mocno wpływają na codzienność jej mieszkańców i podróżnych. Sucha wiosna połączona z niewielkimi opadami na początku lata sprawiły, że na wyspie pojawił się problem z niedoborem wody.

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Już w czerwcu lokalne władze podjęły decyzję o zmniejszeniu ciśnienia w kranach, a także o zamknięciu kilku ujęć. Sytuacji nie ułatwia trwające na wschodzie wyspy wydobycie wapienia, które pochłania ogromne ilości wody, ale stanowi równocześnie ważne źródło dochodu dla mieszkańców.

W związku z tą sytuacją miejscowa organizacja turystyczna wraz z kilkoma hotelami zachęca mieszkańców i turystów, aby myli się w Bałtyku. I nie jest to żart. Urządzono nawet specjalny pokaz podczas którego tłumaczono, w jaki sposób wziąć prysznic w morskiej wodzie. – To fantastyczne przeżycie – stwierdził w rozmowie z portalem "Aftonbladet" Johan Gustafsson z Regionu Gotland.

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Poczuj się jak wiking, weź prysznic w Bałtyku. Kąpiel możliwa tylko ze specjalnym mydłem

Na wieść o kąpielach Szwedów w morzu i problemie z sinicami w polskim Bałtyku wiele osób na pewno zaraz się oburzy, że takie podejście nie ma nic wspólnego z ekologią. Wręcz przeciwnie, jest to zachęcanie do zanieczyszczania morskiej wody. Ale nie w tym przypadku! W wybranych hotelach w mieście Visby (największe miasto na wyspie), a także w miejscowym biurze promocji turystycznej można odebrać specjalne darmowe mydło do morskich kąpieli.

W jego składzie znajduje się np. sól morska, olej kokosowy i miód. Są to zatem składniki naturalne, które nie wpływają negatywnie na jakość wody w Bałtyku, a ta zwłaszcza w Polsce często pozostawia wiele do życzenia. Warto też pamiętać, że używanie jakichkolwiek innych kosmetyków do morskich kąpieli jest całkowicie zakazane.

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