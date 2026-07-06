FlixBus wpadł do rowu. Podróżowali nim Polacy Fot. K-FK/Shutterstock

Nie tak pasażerowie jadący z Warszawy do Tallinna wyobrażali sobie zakończenie wakacyjnej podróży. Ich przejazd został przerwany nagłym wypadkiem i parkowaniem w rowie. Wiadomo już, że pasażerów z obrażeniami przewieziono do szpitali.

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Podróż z Warszawy do Tallinna autobusem to nie lada przeprawa. Taka podróż trwa ok. 16 godzin, a w przypadku grupy polskich podróżnych może zająć zdecydowanie dłużej. Po wypadku Flixbusa w miejscowości Mariampol na Litwie pasażerowie trafili do szpitali. Sprawę bada litewska policja.

Wypadek Flixbusa z Polakami. Autobus wjechał do rowu

O sprawie informują litewskie media, a szczegóły nocnego zdarzenia są nadal ustalane. Na ten moment wiadomo, że Flixbus wyruszył z Warszawy i zmierzał do Tallinna, czyli stolicy Estonii. Przewoźnik od lat rozbudowuje siatkę na północ Europy. To właśnie w ramach tego rozwoju FlixBus otworzył połączenie Polska–Norwegia. Tym razem maszyna przewoźnika podróż zakończyła w momencie, kiedy autobus wjechał do rowu ok. godziny 2:10 w nocy czasu litewskiego, czyli o 1:10 w Polsce. Autobusem miało wówczas podróżować 25 pasażerów i dwóch kierowców.

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Dlaczego autobus zjechał do rowu na trasie Via Baltica? Tego na razie nie wiadomo. PAP potwierdziło natomiast, że wśród osób, które nim jechały, byli Polacy, Litwini, Łotysze, Finowie, Ukraińcy i Estończycy. Rannych przewieziono do szpitali w Mariampolu i Wyłkowyszkach.

"Uruchomiliśmy specjalną infolinię dostępną dla wszystkich pasażerów oraz ich rodzin, aby zapewnić im dostęp do informacji i niezbędnego wsparcia. Dodatkowe informacje można również uzyskać, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. Będziemy przekazywać kolejne informacje, gdy tylko będą dostępne" – przekazało biuro prasowe FlixBusa w oświadczeniu przesłanym redakcji tvn24.pl.

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Litewskie media na razie nie podały dokładnej liczby pasażerów z poszczególnych krajów. Nie wiadomo też, w jakim stanie są poszkodowani. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że nikt nie zginął podczas tego nieszczęśliwego wypadku.

FlixBus poinformował, że przejazd był wykonywany przez współpracującą z nim firmę. Aktualnie najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku są złe warunki atmosferyczne, które mogły doprowadzić np. do wpadnięcia autobusu w poślizg lub znacząco ograniczyć widoczność. Śledczy nie wykluczają jednak, że do zdarzenia mogło dojść także z powodu złego stanu technicznego autobusu lub na skutek zwykłego błędu kierowcy.

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