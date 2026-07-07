Stolica niewielkiego kraju najbardziej słoneczną w Europie. To wynik analizy danych z 30 lat Fot. Arcady/Shutterstock

Pogoda w Polsce jest bardziej zmienna niż kursy walut. Po fali upałów przyszło diametralne załamanie, ochłodzenie i powrót szarugi. Są jednak miejsca, gdzie słońce dostajecie w pakiecie z noclegiem. Nowe badania pozwoliły wyłonić najbardziej słoneczną stolicę w Europie.

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W wakacje szukamy słońca, ciepła i dostępu do morza. Takie wnioski można wysnuć z wielu badań dotyczących wakacyjnych preferencji Polaków. A skoro chcemy dobrej pogody, to najłatwiej znaleźć ją w najbardziej słonecznej stolicy Europy. Ta oddalona jest tylko o 3 godziny lotu z Polski i już jakiś czas temu skradła nasze serca.

Najbardziej słoneczna stolica Europy. Valletta jest bezkonkurencyjna

Tytuł najcieplejszego kraju w Europie należy do Malty, co nie jest zaskoczeniem przy ponad 300 słonecznych dniach w roku i lokalizacji między Afryką a Europą. Teraz analitycy z Civixplorer, platformy zajmującej się geografią, historią i ciekawostkami o świecie, ustalili, że wyspa posiada też najbardziej słoneczną stolicę na Starym Kontynencie.

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Dzięki analizom obejmującym dane z ostatnich 30 lat ustalono, że to właśnie Valletta, czyli stolica Malty, może pochwalić się największą liczbą słonecznych godzin w całej Europie. W ciągu ostatnich trzech dekad słońce prażyło tam przez 2957 godzin. Druga w zestawieniu Lizbona mogła pochwalić się "zaledwie" 2799 godzinami. Podium uzupełniły natomiast Ateny z wynikiem 2771 godzin ze słońcem.

Aż szkoda, że w tym zestawieniu nie uwzględniono Nikozji, czyli stolicy Cypru, bo uznano ją za miasto w Azji. Ze względu na wyraźne wysunięcie na południe, wynik mógłby być zbliżony do tego, czym szczyci się Valletta. Dodatkowo oba kraje są ze sobą bardzo często porównywane, co z perspektywy kulturowej, ale i architektonicznej jest dużym błędem. Ostatecznie bowiem, choć oba te kraje zachwycają słońcem w zasadzie przez cały rok, to oferują zupełnie inne wrażenia i doznania podczas wakacji.

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Malta skradła serca Polaków. To maleńka wyspa o wielkim potencjale

Valletta zajmuje powierzchnię jedynie 0,5 km2. Dla porównania najmniejsze miasto w Polsce, czyli Stawiszyn w województwie wielkopolskim, zajmuje powierzchnię 0,99 km2 i jest prawie dwa razy większe. Jednak stolicy Malty rozmiar w niczym nie przeszkadza. Na jej terenie znajdziecie bowiem aż 300 zabytków.

Właśnie z powodu swojego historycznego charakteru miasto bywa nazywane muzeum pod gołym niebem. Zostało wpisane na listę UNESCO i stanowi wybitny przykład XVI-wiecznej architektury militarnej. Bo pamiętajmy, że ten labirynt uliczek, którym zachwycamy się współcześnie, w przeszłości miał być twierdzą nie do zdobycia.

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Aktualnie do najważniejszych atrakcji Valletty należą Konkatedra św. Jana, Pałac Wielkiego Mistrza czy Górne Ogrody Barrakka, z których można podziwiać panoramę Wielkiego Portu. To tam odbywa się każdego roku Międzynarodowy Festiwal Fajerwerków. Jeśli natomiast będziecie mieli już dość maltańskiego słońca, możecie ruszyć na zwiedzanie podziemi Valletty, które były bardzo ważnym punktem zwłaszcza podczas II wojny światowej.