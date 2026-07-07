Polacy nie mogą wrócić z wakacji. Lotnisko w Katanii zamknięte, Wizz Air i Ryanair zmuszone do odwołania lotów Fot. WR7/Shutterstock

Sezon wakacyjny kojarzy nam się z beztroskimi podróżami, smacznym jedzeniem i błogim relaksem. Jednak cała ta sielanka może zostać przerwana w momencie, kiedy lotnisko zostaje zamknięte, a loty masowo odwołane. Właśnie taki los spotkał Polaków wybierających włoską wyspę.

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Etna pokazała całą swoją potęgę i już na początku wakacji sparaliżowała ruch lotniczy na Sycylii. Port został zamknięty w niedzielę 5 lipca, a po nocnych wyrzutach pyłów i dymu jego pracy nie udało się wznowić także w poniedziałek 6 lipca. To doprowadziło do odwołania setek lotów, w tym kilku do Polski. Wtorek 7 lipca także nie zapowiada się optymistycznie.

Lotnisko w Katanii we Włoszech zamknięte do odwołania

Sytuacja na Sycylii miała zmieniać się dynamicznie, a pozostaje równie zła, co była. Pierwotnie władze portu miały nadzieję, że jego pracę uda się wznowić już w poniedziałek 6 lipca. Pierwszy komunikat mówił o powrocie lotów o godzinie 12:00, później przeniesiono to na godzinę 14:00, a ostatni komunikat mówił o godzinie 18:00.

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Niestety warunki nie pozwoliły na ponowne przywrócenie lotów, a samoloty zostały uziemione. W najnowszym komunikacie przekazano, że pierwsze maszyny odlecą z lotniska w Katanii najwcześniej we wtorek o godzinie 10:00.

"W związku z działaniami wulkanicznymi przerwanie wszystkich przylatujących operacji lotów oraz kompletna blokada odlotów pozostaje na chwilę obecną do jutra do godziny 10:00 czasu lokalnego. Pasażerowie proszeni są o nie wybieranie się na lotnisko, chyba że po zweryfikowaniu z linią lotniczą stanu lotu" – przekazało w oficjalnym komunikacie lotnisko w Katanii.

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Wizz Air i Ryanair masowo odwołują loty. Polacy utknęli we Włoszech

Tylko wczoraj z powodu wyrzutu chmury dymu i popiołu z krateru Etny odwołano aż siedem lotów do Polski. Oznacza to, że swój pobyt na wyspie musiało przedłużyć ok. 1200 osób, a nawet więcej, bo Włochy (w tym Sycylia), to jeden z naszych ulubionych kierunków wakacyjnych. A dodajmy, że odwołane loty zdarzały się także w niedzielę i nie dotyczyły wyłącznie Polaków, co tylko nawarstwia problem. Wtorkowe przedłużenie się utrudnień także nie ułatwi sytuacji.

O godzinie 8:45 miał wystartować samolot linii Wizz Air do Katowic. Lot został odwołany. O godzinie 9:05 był zaplanowany lot Ryanair do Warszawy-Modlina. Ten lot także anulowano. Kolejny samolot Irlandczyków miał o godzinie 9:35 polecieć do Krakowa. Jego pasażerowie także nie oderwą się dzisiaj od płyty.

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