Uczeń przeglądający wyniki matur.
Matury 2026: CKE ujawnia wyniki. Zdawalność skoczyła, ale jeden region poległ. Fot. Pexels.com / Михаил Крамор

CKE opublikowała wyniki matur 2026. Od rana tysiące absolwentów sprawdzają swoje rezultaty w systemie ZIU. Wiadomo już, które przedmioty okazały się najłatwiejsze, a które sprawiły maturzystom najwięcej problemów. Sprawdziliśmy również, w których województwach i powiatach osiągnięto najlepsze wyniki, a gdzie tegoroczna matura poszła najsłabiej.

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8 lipca rano CKE opublikowało wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. Uczniowie od godziny 8:30 mogą sprawdzać swoje rezultaty w systemie ZIU.

Łącznie zdało 81,1 proc. uczniów, a tylko 6,6 proc. nie może przystąpić do terminu poprawkowego. Zdawalność z trzech najpopularniejszych przedmiotów w ramach egzaminu na poziomie podstawowym prezentuje się tak:

  1. język angielski – 95 proc.,
  2. język polski – 94 proc.,
  3. matematyka – 86 proc.

Na liczbę zdających, wynoszącą 321 314 uczniów, przekłada się 221 474 absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących i 98 169 absolwentów 5-letnich techników. Uczniowie LO poradzili sobie na maturze znacznie lepiej, ich zdawalność wyniosła 85,9 proc., natomiast w przypadku techników było to 71,3 proc.

Wyniki matur w tym roku są lepsze niż te w 2025 roku. Wówczas egzamin zdało 80 proc. uczniów (86 proc. z LO i 70 proc. z techników).

Wyniki matur – najlepiej poradził sobie powiat radomski, najgorzej chełmski

Jeśli chodzi o zestawienie danych dla województw (dla formuły 2023) najwyższe wyniki odnotowano w województwach:

  1. małopolskim – 61,8 proc.
  2. mazowieckim – 61,5 proc.
  3. zachodniopomorskim – 60,2 proc.

Natomiast najniższe wyniki, poniżej 56 proc. odnotowano w województwach:

  1. lubelskim – 55 proc.
  2. warmińsko-mazurskim – 55,2 proc.
  3. podlaskim i opolskim ex aequo – 55,8 proc.

Najwyższe wyniki matur z podziałem na powiaty (powyżej 64 proc.) prezentują się w taki sposób:

  1. powiat radomski: 67,5 proc.
  2. Tarnów: 66,2 proc.
  3. powiat ciechanowski: 66,0 proc.
  4. powiat gorlicki: 66,0 proc.
  5. powiat pucki: 64,8 proc.
  6. powiat brzozowski: 64,8 proc.
  7. powiat myślenicki: 64,8 proc.
  8. Kraków: 64,8 proc.
  9. Szczecin: 64,7 proc.
  10. powiat mławski: 64,3 proc.
  11. powiat sierpecki: 64,3 proc.
  12. powiat legionowski: 64,3 proc.
  13. Warszawa: 64,2 proc.

Jeśli chodzi o najniższe wyniki, aż 36 powiatów odnotowało średnie poniżej 50 proc. 10 najniższych rezultatów przypada na:

  1. powiat chełmski: 33,4 proc.
  2. powiat kaliski: 35,5 proc.
  3. powiat lubelski: 38,2 proc.
  4. powiat suwalski: 41,0 proc.
  5. powiat ostrołęcki: 42,4 proc.
  6. powiat karkonoski: 42,7 proc.
  7. powiat bydgoski: 42,8 proc.
  8. powiat legnicki: 43,0 proc.
  9. powiat grudziądzki: 44,3 proc.
  10. powiat elbląski: 44,5 proc.

Uwagę zwraca gigantyczna różnica w wynikach z egzaminów z wiedzy o społeczeństwie. W tym roku maturzyści pisali je w dwóch formułach. W przypadku wariantu "22" mowa o średniej 44 proc. i medianie 42 proc. W wariancie "19-21" maturzyści osiągnęli średnią zaledwie 22 proc. i medianę 18 proc., czyli rezultat najgorszy ze wszystkich przedmiotów rozszerzonych.

Najlepiej za to poszła historia ze średnią 47 proc. i język kaszubski z medianą na poziomie 49 proc. Tu zresztą kolejna ciekawostka – z matury z języka kaszubskiego nikt nie uzyskał maksymalnego wyniku.

Dalsza część artykułu poniżej.

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