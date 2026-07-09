Na co idą pieniądze z tacy? Księża odsłaniają kulisy: "Słyszę: Znowu na kurię?" Fot. Shutterstock/montaż naTemat

– Nie wiem, dlaczego utarł się pogląd, że ksiądz czy parafia nie płaci podatków. Płacimy je jak wszyscy – mówi zdziwiony proboszcz z południowej Polski. Rozmawiamy o nagraniu popularnego na TikToku księdza, który niedawno podsumował, na co idą pieniądze z tacy i wywołał falę komentarzy. "Jakie podatki niby?" – reagowali internauci. Pytamy więc księży, jak to z tą tacą jest. Efekt? Niektórzy mogą być zdziwieni.

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– W naszej diecezji w każdą pierwszą niedzielę miesiąca taca w całości jest przeznaczona na potrzeby kurii. To 12 niedziel w roku. Co drugi miesiąc dochodzi jeszcze taca na seminarium. To dodatkowe 6 niedziel. W sumie 18 tac, które musimy oddać. A oprócz tego ciągle są tace na misje, na nuncjaturę, na losowe zdarzenia, na Rzym, czyli na Świętopietrze – mówi nam proboszcz średniej wielkości parafii.

Świętopietrze lub inaczej "Obol św. Piotra" to tradycyjna zbiórka wiernych na potrzeby Stolicy Apostolskiej. W polskich parafiach odbywa się 29 czerwca w uroczystość Świętych Piotra i Pawła. W tym roku przypadła w poniedziałek.

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– Do kościoła przychodzi wtedy mniej osób, więc nie ma od kogo zbierać. Myślę, że maleńka parafia nie da tego dnia więcej niż 100 zł. Ale takich tac, które nie są związane z potrzebami parafii, jest w ciągu roku naprawdę dużo. Sami parafianie nie chcą już o tym słuchać. Pytają: "Znowu na kurię?" – mówi duchowny.

Jak do zbiórek na kurię podchodzą sami księża w czasach, gdy w kościołach jest puściej, więc można założyć, że i taca jest skromniejsza?

– Że z radością je przyjmują, to bym nie powiedział. Niektórzy trochę się buntują, bo kuria ma duże potrzeby. A wiadomo, że parafie też je mają. Sam muszę potem lawirować i tak dzielić pieniądze z pozostałych tac, żeby na wszystko starczyło – odpowiada mi.

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Jednak po kilku rozmowach z księżmi wiem na pewno – nie w całej Polsce jest tak samo. I nie wszyscy księża mają takie samo podejście. Parafia parafii nierówna. I jej zasoby finansowe też.

– Mamy zobowiązania wobec kurii, seminarium, czy Caritas. Ale przecież to są normalne rzeczy – reaguje inny proboszcz.

Ksiądz: Taca jest m.in. na utrzymanie kościoła i pracowników kościelnych

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A jednak okazuje się, że w katolickim kraju wciąż mnóstwo Polaków nie ma pojęcia, co dzieje się z pieniędzmi zebranymi na tacę w kościele. Niejeden Polak myśli, że taca idzie "na księdza". I ciągle się tym emocjonuje, zapominając, że finansowanie Kościoła w dużej części opiera się na dobrowolnych datkach i ofiarach od wiernych.

Duchowni tylko się na to burzą. Gdy rozmawiamy, mocno wybrzmiewa właśnie hasło "kuria", choć oczywiście to tylko jeden element tacy. Ale podkreślają – te pieniądze nie trafiają do ich kieszeni.

Ksiądz X: – Taca jest na utrzymanie kościoła i pracowników kościelnych. Plus kuria biskupi, seminarium itp. A czasem biskup dodatkowo wyznacza, na co taca będzie przeznaczona.

Ksiądz Y: – Taca to pieniądze na utrzymanie kurii, na misje, na utrzymanie parafii i pracowników świeckich oraz na bieżące wydatki parafii.

Część parafii zbiera pieniądze na kurię. Część rozlicza się z nią w systemie ryczałtowym

Tyle że w każdej diecezji może wyglądać to inaczej. W niektórych parafiach mówią o zbiórce na kurię w pierwszą niedzielę miesiąca. W innych – że rozliczają się z kurią w systemie ryczałtowym, w zależności od liczby wiernych i osób uczęszczających do kościoła.

Jak tłumaczy nam proboszcz innej parafii, właśnie na tej podstawie jego diecezja wyznacza opłaty. U niego co miesiąc to ok. 5 tys. zł.

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– Taki system wyklucza sytuacje, że ktoś mógłby być nieuczciwy. Kwota jest z góry ustalona. Ryczałt możemy zapłacić od razu za cały rok lub co kwartał albo co pół roku. Do tego w tej kwocie jest też fundusz inwestycyjny na pomoc biedniejszym parafiom. I każda parafia się na składa – mówi.

W praktyce wygląda to tak, że na ogół sam reguluje, na co przeznacza tacę. – Ale wiem, że co miesiąc z tej kwoty muszę wygenerować taką, żeby zapłacić do kurii – dodaje.

Onet opisywał dwa lata temu: "O dalszym losie datków decyduje już kuria. Z wyjątkiem zbiórek ogólnopolskich (średnio kilka razy w roku), które są przeznaczone na konkretny cel. Niedzielne datki parafian są przeznaczane m.in. na: budowę nowych kościołów, Caritas, potrzebujących, jadłodajnie dla bezdomnych prowadzone przez dane diecezje, Katolicki Uniwersytet Lubelski, stypendystów "Dzieła Nowego Tysiąclecia, utrzymanie kurii czy sądów biskupich".

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Na przykład na KUL zbiórka odbywa się raz w roku – w Poniedziałek Wielkanocny.

Ale na co dokładnie idą pozostałe pieniądze z tacy? Na co przeznaczają je parafie?

Ks. Picur z TiKToka o tym, na co idą pieniądze z tacy

Popularny na TikToku ksiądz Sebastian Picur w czerwcu wyjaśnił to w krótkim nagraniu. Do dziś niesie się ono w ogólnopolskich mediach i wywołuje dyskusje w sieci. "Co się dzieje z pieniędzmi wrzuconymi na tacę? Ksiądz zdradził i wywołał burzę komentarzy", "Wielu zastanawia się, gdzie trafiają pieniądze z tacy, mamy odpowiedź" – przewija się właśnie na portalach.

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Ks. Picur wytłumaczył krótko. Pieniądze idą na utrzymanie kościoła. Na prąd, gaz i wodę. Na remonty świątyni i salek. Na utrzymanie pracowników. Na podatki i ubezpieczenie. Na seminarium. Na dzieła charytatywne.

Wśród komentujących jego nagranie największe zaskoczenie i żarty wywołało hasło "podatki".

Co z kolei zaskakuje księży. Niektórzy tłumaczą, że parafie płacą np. za grunty należące do nich. Jedna z parafii tak podsumowuje to na swojej stronie:

"Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego zwalnia kościelne osoby prawne od opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny oraz fundusz miejski z tytułu posiadanej nieruchomości, o ile są one przeznaczone na kult religijny lub cele edukacyjne (...). Zwolnione są również: klasztory, kurie i zabytki. Za użytki rolne i lasy Kościół płaci takie same podatki jak każdy inny właściciel".

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– Nie wiem, dlaczego utarł się pogląd, że ksiądz nie płaci podatków. My normalnie płacimy podatki – reaguje jeden z duchownych.

Ks. Picur wytłumaczył to w innym swoim nagraniu – ksiądz płaci zryczałtowany podatek dochodowy od posługi duszpasterskiej, podatek dochodowy od pracy na etacie (np. w szkole), a także majątkowy oraz składki społeczne i składki zdrowotne.

Wiadomo jednak, że stawki ryczałtu dla osób duchownych są bardzo niskie i zależą od liczby mieszkańców, bez względu na to, czy chodzą do kościoła, czy nie. Na przykład dla proboszcza parafii o liczbie mieszkańców ponad 20 tys. stawka kwartalna ryczałtu wynosi 2363 zł.

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"Czy starcza na wszystko? Musi. Wszystko zależy od parafian"

Jednak z punktu widzenia parafian kluczowy cel tacy to utrzymanie ich parafii i pracowników.

– W jakiej kolejności wskazałby ksiądz potrzeby, na jakie idzie taca? – pytam jednego z proboszczów.

– Prąd, gaz, woda, media i wywóz śmieci. Jeśli przy parafii jest cmentarz, wywóz śmieci to ogromna kwota. Do tego koszty utrzymania pracowników, czyli pensje, ZUS itp. – odpowiada.

To duża parafia. Zatrudniony jest tu organista, kościelny, obsługa kancelarii, czy osoba gotująca posiłki.

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Ale nie wszędzie tak jest. W małych parafiach słyszymy, że niektórzy księża nie zatrudniają na plebanii gosposi. Zamiast tego wykupują obiady w stołówkach czy restauracjach, a śniadania i kolacje robią sami.

– Gospodyni trzeba zapłacić co najmniej ze 3 tys. zł. Do tego kupić produkty. Łatwo policzyć, że to nie jest niski koszt – mówi jeden z księży.

Dochodzą też inne koszty.

Proboszcz sporej parafii: – Muszę ubezpieczyć obiekt kościelny. Płacimy ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, a to są już konkretne pieniądze. Za rok płacę ponad 3 tys. zł. To są rzeczy, o których świeccy kompletnie nie wiedzą, a my musimy być ubezpieczeni, bo nie daj Panie Boże jakieś nieszczęścia, to parafia będzie odpowiadać.

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A np. zimą trzeba zapłacić za ogrzewanie. W tym roku niejedna parafia biła z tego powodu rekordy, a media obiegały informacje o wielotysięcznych rachunkach. Na przykład jedna z warszawskich parafii za ogrzewania kościoła, klasztoru i budynków duszpasterskich musiała zapłacić 64 tys. zł.

W niejednej parafii księża prosili wtedy o dodatkowe wsparcie.

– Czy starcza na wszystko? Musi. Wszystko zależy od parafian. Ale wiadomo, że coraz mniej ludzi chodzi do kościoła – mówią.

Jeden z księży wspomina, że tygodniowo ma z tacy ok. 2 tys. zł: – Ale załóżmy, że jest mróz, do kościoła przyjdzie mało osób i wtedy zbiorę np. 700 zł. Nikogo nie obchodzi, czy potem jest z czego zrobić opłaty i oddać kurii.

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"W wielkich miastach są parafie, którym starcza na wszystko"

Księża przyznają – jeśli parafia jest w stanie coś zaoszczędzić, to planuje inwestycje i remonty. Niejedna prosi też wiernych o wsparcie. W ogłoszeniach duszpasterskich przedstawiają potrzeby. Mówią, że wszystko odbywa się w sposób przejrzysty.

Ale sami czują, że inaczej jest w małych parafiach gdzieś na końcu Polski, a inaczej w dużych, które mogą mieć inne źródła dochodu.

– W wielkich miastach są parafie, które np. odzyskały jakiś teren, na którym są firmy, i mają z tego pieniądze. Taki ksiądz nie musi wtedy nawet tacy zbierać. Jemu starczy na wszystko – mówi jeden z proboszczów.

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