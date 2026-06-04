Winny laicyzacji jest długi weekend. Abp Depo tłumaczy, dlaczego urlop odciąga od Boga Fot: Wikimedia / Silar, CC BY-SA 4.0

Arcybiskup Wacław Depo przekonuje, że długie urlopy mogą oddalać wiernych od Boga. Jednocześnie sam przygotował dla fanów grilla pewne istotne kanoniczne udogodnienia.

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Jak podaje Onet, arcybiskup Wacław Depo podczas uroczystości Bożego Ciała zdecydował się wygłosić kazanie, dotyczące laicyzacji. Według niego jednym z winnych jest idea długiego urlopu: – Nawet coraz dłuższe urlopy odciągają od Boga, bo nie ma podczas nich czasu na pójście do kościoła – stwierdził hierarcha.

Arcybiskup zaapelował też, by sztuczna inteligencja nie stała się "jakimś bogiem", a także stanął w obronie tysięcy lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary.

Według portalu niedziela.pl, metropolita częstochowski podjął temat AI w jeszcze innym ujęciu, uznając, że "żyjemy w czasach ślepoty duchowej i kulturowej" (nawiązując do papieża Leona XIV), a także, że niepokoi go m.in. "utrata pracy przez górników i rolników".

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– Konieczne jest nasze mocne zaangażowanie społeczne, wsparcie dla lekarzy, podpisywanie apeli w obronie lekcji religii w szkole, Marsze dla życia i rodziny, poparcie dla nauczycieli, dziennikarzy w obronie prawdy i wolności słowa – przekazuje jego słowa.

Częstochowska "Wyborcza" cytuje też: – Dziś zauważa się tendencję do spychania ludzi wierzących na margines życia społecznego, ośmiesza się, wyszydza i niszczy to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji muszą dawać wiele do myślenia.

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Hierarcha odniósł się też do spłonięcia krzyża papieskiego na Mokotowie, które upamiętnia miejsce, gdzie wypowiedziane zostały słynne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi".

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– To nie była tylko drewniana konstrukcja, lecz świadek obecności Jana Pawła II pośród nas. Od tego się zaczyna, a później, tak jak w Europie, będzie się podpalać kościoły. Albo zamieniać je na kawiarnie i restauracje. Dobrze, że prokuratorzy pochylili się dalej nad sprawą spalonego krzyża, nie uznając, że to tylko podpalenie od zniczy – stwierdził metropolita częstochowski.

Warto jednak odnotować, że konstrukcja drewniana z metalowymi elementami znajdowała się obok zapalonych zniczy. Jak informował Onet, powołując się na asp. Jakuba Filipiaka z Wydziału Komunikacji Komendy Stołecznej Policji, najprawdopodobniej doszło do samozapłonu.

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Z innych incydentów, gdzie jednak faktycznie doszło do działania ludzkiej ręki, kilka ich było. M.in. 26 lutego 2021 roku w Lublinie, gdzie 34-latka podłożyła ogień w kościele, a także we wrześniu 2023 roku w Dąbrowie Górniczej, gdzie podpalony został kościół. Ten sam zresztą, w którym odbywała się wcześniej pewne grzeszne zabawy z udziałem kilku osób.

Z kolei na początku maja 2026 małopolska policja została poinformowana o dewastacji kaplic w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Chuligani napisali na nich flamastrem gorszące hasła m.in. "black metal is krieg". Gorszące zresztą nie tylko członków Kościoła katolickiego, bo prawdopodobnie chodziło tu o hasło "black metal ist krieg" znane przede wszystkim z memów. Wkradł się więc w nie paskudny "anglicyzm". Niezależnie od tego błędu czyn wandalów oczywiście jest godny potępienia.

A co z kiełbasą grillową w długi weekend?

Słowa hierarchy odnoszące się do długich weekendów kontrastują jednak nieco z decyzją, którą podjął 30 maja. Jak podaje dziennik "Życie Częstochowy i Powiatu", abp Wacław Depo udzielił dyspensy na dzień 5 czerwca 2026 roku.

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Czego ona dotyczy? Obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Słowem: tak, w obszarze Archidiecezji Częstochowskiej można jeść kiełbasę grillową bez popełniania grzechu. Nawet jeśli nie jest to "wege" kiełbasa.

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Oczywiście, łakomstwo jest grzechem, a na łasucha, który skorzysta z dyspensy, czeka pewne bardzo konkretne zalecenie ze strony arcybiskupa Wacława Depo: "Zalecam jednocześnie, aby osoby korzystające z dyspensy ofiarowały w tym dniu dowolną modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz podjęły – zgodnie z własnym wyborem – formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości chrześcijańskiej wobec potrzebujących bądź przez ofiarowanie jałmużny".