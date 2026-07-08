Pilne
Pilne Fot. naTemat.pl

Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia 7 i 8 lipca ustaliła wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Podjęta decyzja nie zdziwiła ekonomistów.

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W dniach 7 i 8 lipca odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Po jego zakończeniu w środę opublikowano komunikat dotyczący najnowszej decyzji ws. wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami ekonomistów, RPP postanowiła utrzymać je na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że główna stopa referencyjna wciąż wynosić będzie 3,75 proc. w skali rocznej.

Rada Polityki Pieniężnej pozostawia wysokość stóp procentowych bez zmian

Oznacza to, że po lipcowej decyzji wskaźniki pozostają na następujących wartościach:

  • stopa referencyjna: 3,75 proc. w skali rocznej;
  • stopa lombardowa: 4,25 proc. w skali rocznej;
  • stopa depozytowa: 3,25 proc. w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli: 3,80 proc. w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli: 3,85 proc. w skali rocznej.

    • Więcej informacji wkrótce.