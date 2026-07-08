Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia 7 i 8 lipca ustaliła wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Podjęta decyzja nie zdziwiła ekonomistów.
W dniach 7 i 8 lipca odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Po jego zakończeniu w środę opublikowano komunikat dotyczący najnowszej decyzji ws. wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami ekonomistów, RPP postanowiła utrzymać je na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że główna stopa referencyjna wciąż wynosić będzie 3,75 proc. w skali rocznej.
Rada Polityki Pieniężnej pozostawia wysokość stóp procentowych bez zmian
Oznacza to, że po lipcowej decyzji wskaźniki pozostają na następujących wartościach:
Więcej informacji wkrótce.