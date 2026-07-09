Przemysław G. i Jarosław K. w trakcie "interwencji". Fot. Przemysław G. / X

Szokujące wydarzenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu nabierają nowego wymiaru. Dwaj mężczyźni, którzy mieli przeprowadzić agresywne "przesłuchanie" szefowej firmy zajmującej się legalizacją pobytu cudzoziemców, usłyszeli zarzuty. Teraz okazuje się, że jeden z nich był znany ABW. Jest on podejrzewany o szpiegostwo na rzecz Rosji.

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3 lipca dwójka mężczyzn wkroczyła do budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ich celem było przeprowadzenie "przesłuchania" z szefową firmy ProLegalization. Jej firma zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej i legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce.

Mężczyźni w agresywny sposób zadawali kobiecie pytania odnoszące się do poglądów historycznych, w tym kwestii Stepana Bandery, a także o to, czy jest ona wrogo nastawiona do Polski (sugerując, że Ukraina jako kraj jest wrogo nastawiona do Polski).

"Przesłuchiwana" kobieta zdecydowała się na złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Działania policji doprowadziły do zatrzymania dwóch głównych sprawców, przedstawienia im zarzutów zniesławienia, wdrożenia dozoru policyjnego, a także zakazu zbliżania się do ofiary.

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"Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności" – tak brzmi zarzut wobec mężczyzn. Jego podstawą jest artykuł 212 paragraf 1 Kodeksu karnego (przestępstwo zniesławienia).

Za zarzucane czyny sprawcom grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności do roku.

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Sprawa "przesłuchania" Ukrainki przez Jarosława K. ma drugie dno – w tle rosyjski wywiad

Okazuje się, że Jarosław K. jest osobą, która miała zostać wcześniej zatrzymana przez ABW pod zarzutem z artykułu 130 Kodeksu karnego, czyli pod zarzutem o szpiegostwo. Tak wynika z nieoficjalnych doniesień TVN24. Dziennikarze powołują się na artykuł "Gazety Wyborczej", który dotyczy sprawy z 30 marca 2026. Według informacji GW śledczy podejrzewali, że Jarosław K. mógł współpracować z rosyjskim wywiadem w okresie od lipca 2023 do kwietnia 2024. Co ważne, Jarosław K. miał być też żołnierzem WOT. Sąd nie zgodził się jednak na tymczasowe aresztowanie ze względu na brak wystarczających dowodów.

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Działania Jarosława K. w ramach potencjalnej współpracy z Rosją napierającą hybrydowo na Polskę rzucają nowe światło na sprawę ksenofobicznych interwencji w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Szczególnie że sam fakt napięć na linii Warszawa-Kijów, a zwłaszcza takich w ramach "oddolnych inicjatyw", jest od lat wykorzystywany w ramach kremlowskiej propagandy. Wojna informacyjna dotyczy każdego, a dezinformacja staje się coraz poważniejszym problemem, nie tylko z perspektywy ABW, ale także zwykłych obywateli.

Jarosław K. był związany z Rodakami Kamratami

Według "Gazety Wyborczej" Jarosław K. miał być też powiązany z organizacją Wojciecha Olszańskiego (ps. Jaszczur) i Marcina Osadowskiego (ps. Ludwiczek). Mowa tu o "Rodakach Kamratach". Choć zarzut o "prorosyjskości" w przypadku Kamratów pojawia się nader często, warto pamiętać o tym, że faktycznie stoi za nim seria antyukraińskich wywodów, w których nie brakuje pochlebstw dla Kremla.

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Jak ujawniło OKO.press, w zeszłorocznym śledztwie dotyczącym 154 zarzutów dla Jaszczura i Ludwiczka, analizowana była medialna działalność Rodaków Kamratów. Szczególną uwagę zwracają wypowiedzi Olszańskiego, który na swoich transmisjach w internecie miał wychwalać Władimira Putina. Jaszczur w masowym przekazie nie gryzł się w język, stwierdzał np.: "zazdroszczę narodowi rosyjskiemu, że ma takiego przywódcę", a także: "czy podziwiam Putina? (...) Tak! Podziwiam!".