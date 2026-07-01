Krzesło campingowe z Jula ma więcej funkcji, niż można się domyślać Fot. Shutterstock.com / Magda Wygralak

Nadeszły wakacje, a to oznacza upragnione urlopy i wyjazdy. Szukamy więc sprzętów, które ułatwią nam odpoczywanie i będą przede wszystkim łatwe w transporcie. Market Jula wyszedł z propozycją krzesła campingowego, które może naprawdę zaciekawić podróżników lubiących wielofunkcyjne gadżety.

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Mimo że pogoda płata nam wciąż figle i raz nie pozwala wyjść na zewnątrz przez upał, a później atakuje nas burzami z gradem, to wierzymy, że w końcu sytuacja uspokoi się na tyle, aby wybrać się na łono natury.

Pisaliśmy już wielokrotnie w naTemat o specjalnych plecakach do samolotów, które pozwalają zapakować o wiele więcej niż w tradycyjnych odpowiednikach, ale czy słyszeliście kiedykolwiek o plecaku, który jest jednocześnie krzesłem campingowym? Może nie przyda się na co dzień, ale podczas wypadów pod namiot, na plażę czy nad jezioro wielu oddałoby dużo za takie udogodnienie. A do tego ten sprzęt-gadżet jest teraz na sporej przecenie w sklepach Jula.

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Jula ma plecak, który jest też krzesłem campingowym

Jeśli przyjrzymy się najnowszej ofercie w Jula, znajdziemy tam składane krzesło campingowe marki Kayoba. Zostało ono zaprojektowane tak, aby łączyło funkcję siedziska i miejsca do przechowywania różnych przedmiotów. Wymiary rozłożonego sprzętu to 70 cm długości, 62 cm szerokości oraz 72 cm wysokości.

Według opisu konstrukcja wytrzyma maksymalne obciążenie wynoszące nawet do 110 kg. Waga samego produktu wynosi z kolei 3,6 kg. Co ważne, model ten jest składany w taki sposób, że pozwala na układanie kilku sztuk jedna na drugiej. Znacząco ułatwia to przechowywanie w domu i zabieranie go ze sobą w trasę.

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Plecak, schowek i obniżona cena

Najciekawszym elementem jest to, że krzesło posiada dwa regulowane paski na ramię i może być noszone na plecach... jak zwykły plecak. Taka opcja całkowicie zwalnia nasze ręce w trakcie spacerów, więc produkt sprawdzi się na wakacjach na campingu, na plaży czy nawet na meczu piłki nożnej w strefie kibica z okazji trwającego mundialu.

Ponadto model posiada zintegrowany system schowków. Z tyłu znajdziemy dwie duże przegrody, a przy uchwycie zamontowano jedną mniejszą. Można w nich trzymać napoje, jedzenie, sprzęt wędkarski, telefon komórkowy, a także – uwaga – butelki kaucyjne. Dla lepszego komfortu producent umieścił też wyściełaną poduszkę pod kark, bo w końcu na urlopie ma być nam wygodnie, prawda?

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Składane krzesło campingowe w Jula może być używane jako plecak Fot. jula.pl

Jeśli chodzi o finanse, sprzęt kosztował wcześniej 149 zł, a teraz wyceniono go na 99 zł, czyli mówimy o obniżce na poziomie 50 zł. Należy też dodać, że spośród dostępnych 11 recenzji na stronie wszystkie bez wyjątku określają ten produkt na pełne pięć gwiazdek.