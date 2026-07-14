Nowe trasy Ryanaira Fot. AK Film Production/Shutterstock

Ryanair rośnie w siłę i stale rozbudowuje siatkę połączeń z Polski. W lipcu tego roku irlandzki przewoźnik robił ukłon w stronę polskich klientów i zaproponował dwa uwielbiane kierunki, które od teraz będą dostępne nie tylko w sezonie letnim.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Każdy miłośnik podróży wie, że najlepiej wyjeżdżać na urlop poza sezonem letnim. Nie tylko unikniemy wtedy największych tłumów, ale zaoszczędzimy także na samym pobycie, bo ceny wakacji last minute często okazują się o wiele korzystniejsze niż w lipcu czy w sierpniu. Ryanair wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich turystów, którzy lubią wyjeżdżać poza sezonem, i uruchamia dwa nowe połączenia z popularnego polskiego lotniska.

Nowe loty z Poznania

O nowych połączeniach z lotniska w Poznaniu poinformował sam port lotniczy w komunikacie w mediach społecznościowych. W sezonie zimowym, który rozpoczyna się jesienią tego roku, z Ławicy polecimy do Barcelony i do Porto. Ceny mają zaczynać się już od 119 zł. Dodatkowo Ryanair zwiększy częstotliwość lotów na dziesięciu popularnych trasach, w tym do Alicante, na Maltę, do Palermo i Walencji.

REKLAMA

Połączenie z Porto będzie pierwszym bezpośrednim połączeniem z Poznania, z kolei Barcelona-El Prat to nowe lotnisko, które będzie wygodniejsze dla turystów iż dotychczasowa Girona. To nie koniec zmian. Ze względu na zamknięcie bazy Ryanaira w Berlinie od końca października Ryanair zbazuje w Poznaniu swój piąty samolot. Oznacza to, że linia lotnicza przypisze na stałe kolejną, piątą maszynę do obsługi połączeń z tego portu lotniczego.

Porto i Barcelona. Co zobaczyć?

Loty poza sezonem letnim nie tylko pozwolą turystom zaoszczędzić, lecz również odciążą nieco oba kurorty, które w szczycie sezonu są często wręcz oblegane przez podróżnych. Tymczasem jesienią i zimą temperatury często utrzymują się na niższym poziomie, umożliwiając zwiedzanie miasta w przyjemniejszej atmosferze niż w lipcu.

REKLAMA

Porto to miejsce, od którego nazwę wzięła cała Portugalia. To w okolicach tego miasta znajdowało się historyczne centrum hrabstwa Portucale, z którego wywodzi się nazwa kraju. Najbardziej klimatyczna i fotogeniczna część Porto to dzielnica Ribeira, wpisana nawet na listę UNESCO.

QUIZ: Robisz tak na wakacjach? Sprawdź, czy mogą Cię uznać za "turystę niskiej jakości"

Quiz 1 / 1 Czy na wczasach all inclusive korzystasz tylko z oferty hotelowej? Nie wychodzisz z obiektu, aby zjeść "na mieście", odwiedzić kluby, zakupić pamiątki lub zwiedzić lokalne atrakcje? Tak Nie Nie

Jest to labirynt wąskich uliczek i kolorowych kamienic tuż nad samą rzeką. W mieście warto również zobaczyć Torre dos Clérigos, czyli Wieżę i Kościół Kleryków. Jest to barokowa dzwonnica o wysokości 75 metrów z jednym z najwyższych punktów widokowych miasta.

REKLAMA