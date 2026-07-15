Rafał Trzaskowski powołał nowe wiceprezydentki stolicy. To Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik. Obie zastąpią Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę, które straciły swoje stanowiska w wyniku afery związanej z działalnością Warszawskiego Szpitala Południowego.
Rafał Trzaskowski nadal stara się wyjść z twarzą po aferze dotyczącej tego, co działo się w Warszawskim Szpitalu Południowym. Powołał właśnie nowe wiceprezydentki. Obie są urzędniczkami. Nie są polityczkami i nie działały w warszawskiej Koalicji Obywatelskiej. Jak podkreśla warszawska "Gazeta Wyborcza", Trzaskowski wybrał je sam, to znaczy, że nie zostały zaproponowane przez KO.
Warszawa ma nowych wiceprezydentów. Rafał Trzaskowski podał nazwiska
Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik – to one zostały ogłoszone nowymi wiceprezydentkami Warszawy. Tym samym będą rządzić stolicą wraz z Rafałem Trzaskowskim i jego pozostałymi zastępcami: Tomaszem Menciną i Karoliną Bober.
Kim są nowe współpracowniczki prezydenta Warszawy? Magdalena Młochowska to urzędniczka, w latach 2012-2015 pracowała jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie odpowiadała za kwestie samorządu terytorialnego. W 2016 r. została pełnomocniczką prezydenta stolicy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów. Stała też na czele Biura Polityki Lokalowej, z kolei w 2021 r. została koordynatorką ds. zielonej Warszawy. Była także członkinią rad nadzorczych Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji oraz Miejskich Zakładów Autobusowych.
Izabela Marcewicz-Jendrysik może pomóc w sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego, gdyż ma większe doświadczenie na rynku medycznym. Jak sama podaje na własnej stronie internetowej, od ponad 20 lat "zarządza w sektorze ochrony zdrowia". Kierowała m.in. Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik", a także Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
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Poprzedniczki Marcewicz-Jendrysik i Młochowskiej – Renata Kaznowska oraz Aldona Machnowska-Góra – zrezygnowały z pełnionych funkcji na początku lipca. Wszystko było efektem afery w Warszawskim Szpitalu Południowym. Kaznowska była odpowiedzialna za obszar zdrowia, z kolei Machnowska-Góra członkinią rady nadzorczej szpitala, w którym pracował słynny lekarz-milioner. Nadzorowała też m.in. politykę społeczną i kulturę.
Sprawa warszawskiego szpitala ma charakter rozwojowy. Niedawno CBA weszło do Warszawskiego Szpitala Południowego i UM Warszawy, zabezpieczając w ramach śledztwa potrzebne dokumenty. Jak pisaliśmy w naTemat, jednym z największych przegranych afery jest Trzaskowski. Z sondażu przeprowadzonego pod koniec czerwca przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że większość respondentów jest zdania, że powinien zrezygnować z pełnionej funkcji. Za jego odejściem było wtedy 51,2 proc. ankietowanych. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 38,1 proc. badanych, 13,1 proc. wskazało wariant "raczej tak".
Jakby tego było mało, uczestnicy badania przeprowadzonego przez Opinia24 dla RFM FM sądzą, że konsekwencje wyciągnięte wobec osób odpowiedzialnych za aferę w szpitalu były niewystarczające. Tak uważa aż 47 proc. badanych.