Rafał Trzaskowski powołał nowe wiceprezydentki. Foto: Longfin Media/Shutterstock

Rafał Trzaskowski powołał nowe wiceprezydentki stolicy. To Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik. Obie zastąpią Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę, które straciły swoje stanowiska w wyniku afery związanej z działalnością Warszawskiego Szpitala Południowego.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Rafał Trzaskowski nadal stara się wyjść z twarzą po aferze dotyczącej tego, co działo się w Warszawskim Szpitalu Południowym. Powołał właśnie nowe wiceprezydentki. Obie są urzędniczkami. Nie są polityczkami i nie działały w warszawskiej Koalicji Obywatelskiej. Jak podkreśla warszawska "Gazeta Wyborcza", Trzaskowski wybrał je sam, to znaczy, że nie zostały zaproponowane przez KO.

Warszawa ma nowych wiceprezydentów. Rafał Trzaskowski podał nazwiska

Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik – to one zostały ogłoszone nowymi wiceprezydentkami Warszawy. Tym samym będą rządzić stolicą wraz z Rafałem Trzaskowskim i jego pozostałymi zastępcami: Tomaszem Menciną i Karoliną Bober.

REKLAMA

Kim są nowe współpracowniczki prezydenta Warszawy? Magdalena Młochowska to urzędniczka, w latach 2012-2015 pracowała jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie odpowiadała za kwestie samorządu terytorialnego. W 2016 r. została pełnomocniczką prezydenta stolicy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów. Stała też na czele Biura Polityki Lokalowej, z kolei w 2021 r. została koordynatorką ds. zielonej Warszawy. Była także członkinią rad nadzorczych Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji oraz Miejskich Zakładów Autobusowych.

REKLAMA

Izabela Marcewicz-Jendrysik może pomóc w sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego, gdyż ma większe doświadczenie na rynku medycznym. Jak sama podaje na własnej stronie internetowej, od ponad 20 lat "zarządza w sektorze ochrony zdrowia". Kierowała m.in. Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik", a także Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Afera szpitalna, która "przetrzepała" stołeczne kadry

Poprzedniczki Marcewicz-Jendrysik i Młochowskiej – Renata Kaznowska oraz Aldona Machnowska-Góra – zrezygnowały z pełnionych funkcji na początku lipca. Wszystko było efektem afery w Warszawskim Szpitalu Południowym. Kaznowska była odpowiedzialna za obszar zdrowia, z kolei Machnowska-Góra członkinią rady nadzorczej szpitala, w którym pracował słynny lekarz-milioner. Nadzorowała też m.in. politykę społeczną i kulturę.

REKLAMA

Sprawa warszawskiego szpitala ma charakter rozwojowy. Niedawno CBA weszło do Warszawskiego Szpitala Południowego i UM Warszawy, zabezpieczając w ramach śledztwa potrzebne dokumenty. Jak pisaliśmy w naTemat, jednym z największych przegranych afery jest Trzaskowski. Z sondażu przeprowadzonego pod koniec czerwca przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że większość respondentów jest zdania, że powinien zrezygnować z pełnionej funkcji. Za jego odejściem było wtedy 51,2 proc. ankietowanych. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 38,1 proc. badanych, 13,1 proc. wskazało wariant "raczej tak".