Ta Skoda to hit w przedsprzedaży. Poznaliśmy już polski cennik Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Nowa Skoda Epiq już oficjalnie wyceniona w Polsce. Na początek do oferty trafi mocniejsza wersja Epiq 55 o zasięgu do 435 km według WLTP. Czesi odkrywają karty nie tylko z cennikiem, ale również z dostępnymi formami finansowania.

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Skoda ma się czym chwalić, bo ich oferta z samochodami na prąd ciekawie się rozrasta. Wszyscy znamy już Skodę Enyaq i Elroq, które dobrze przyjęły się wśród klientów czeskiej marki. Niedawno oficjalnie pokazano również model Peaq, który gabarytami przerasta nawet Kodiaqa. Epiq to bardziej miejska propozycja.

Wiadomo, ile kosztuje Skoda Epiq. Mamy polski cennik

Najtańszą przepustką do świata modelu Epiq jest odmiana Essence 35, której cenę ustalono na poziomie 117 500 zł (112 900 zł w ofercie premierowej). Dalej mamy wersję Epiq 40 (od 127 500 zł w wersji Essence, w ofercie premierowej od 122 900 zł). W konfiguracji Selection kosztuje 137 500 zł (132 900 zł w promocji). Za Sportline trzeba zapłacić 157 500 zł.

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Flagowa odmiana 55 w bazowej specyfikacji Essence kosztuje katalogowo 145 600 zł, jednak na start oferowana jest w cenie promocyjnej wynoszącej 139 600 zł. W wersji Selection to wydatek 155 600 zł (149 600 zł w promocji). Na szczycie oferty jest Epiq 55 w wersji Sportline za 175 600 zł. Skoda udziela na model Epiq 4-letniej gwarancji mechanicznej. Akumulator nowego elektrycznego SUV-a jest objęty 8-letnią gwarancją przy przebiegu do 160 000 km.

Już podstawowa odmiana Essence to nieźle wyposażony wariant. Dostajemy przednie reflektory LED, klimatyzację automatyczną Climatronic, 13,1-calowy ekran, Smartlink, system Adaptive Cruise Control oraz czujniki parkowania z tyłu. Auto w takiej wersji wyjeżdża na stalowych "siedemnastkach".

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W opcji Selection oprócz listy wyposażenia z Essence dostajemy m.in. system bezkluczykowy Kessy Advance, cyfrowy kluczyk (Mobile Digital Key), kamerę cofania, przednie czujniki parkowania, a także 18-calowe felgi aluminiowe. Wyjątkowo praktycznym dodatkiem w tej klasie staje się również technologia ładowania dwukierunkowego (V2L), pozwalająca zasilać urządzenia zewnętrzne z akumulatora trakcyjnego pojazdu.

Gama silnikowa Skody Epiq

Epiq 35: 115 KM, 0-100 km/h w 11,0 s, akumulator 37 kWh netto, ładowanie 10-80 proc. w 33 min (maks. moc DC: 50 kW), zasięg WLTP do 310 km Epiq 40: 135 KM, 0-100 km/h w 9,8 s, akumulator 37 kWh netto, ładowanie 10-80 proc. w 25 min (maks. moc DC: 90 kW), zasięg WLTP do 310 km Epiq 55 : 204 KM, 0-100 km/h w 7,1 s, akumulator 52 kWh netto, ładowanie 10-80 proc. w 24 min (maks. moc DC: 105 kW), zasięg WLTP do 435 km

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Skoda Epiq w różnych formach finansowania

W pierwszej kolejności, od 1 lipca, Skoda rozpoczyna sprzedaż topowego wariantu Epiq 55. To w sumie zaskoczenie, bo na tę podstawową wersję poczekamy dłużej niż na topową odmianę.

Klienci mogą skorzystać z finansowania: leasingu 100 proc. lub kredytu 0 proc. Epiq 55 będzie dostępny także w Leasingu Niskich Rat, z ratą od 1253 zł netto miesięcznie, oraz w Kredycie Niskich Rat, z ratą od 1432 zł brutto miesięcznie (kwoty dla ceny katalogowej 145 600 zł, opłata wstępna 12 500 zł, finansowanie na 36 miesięcy z limitem przebiegu 10 000 km).

W drugiej połowie września Skoda rozpocznie zbieranie zamówień na wariant Epiq 40. Bazowa odmiana Epiq 35 trafi do sprzedaży w pierwszej połowie października. W obu przypadkach w ramach premierowej oferty klienci będą mogli skorzystać z leasingu 100 proc. lub kredytu 0 proc.

Także wersje Epiq 35 oraz Epiq 40 będą oferowane w elastycznym finansowaniu. Epiq 35 w Leasingu Niskich Rat będzie kosztować od 878 zł netto miesięcznie, a w Kredycie Niskich Rat – od 991 zł brutto miesięcznie (kwoty szacunkowe dla ceny katalogowej 117 500 zł, opłata wstępna 12 500 zł, finansowanie na 36 miesięcy z limitem przebiegu 10 000 km).

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Skoda Epiq First Edition