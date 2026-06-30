Dramat Niemców i Holendrów, odpadają z mistrzostw świata Fot. Shutterstock

Dwie europejskie potęgi i faworyci, Niemcy oraz Holandia, pakują walizki i po dramatycznych konkursach rzutów karnych odpadają z mistrzostw świata 2026. Niemiecka perfekcja w "jedenastkach" legła w gruzach, a holendersko-marokański horror przejdzie do kanonu najbardziej szalonych końcówek w historii futbolu.

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Reprezentacja Niemiec uchodziła dotychczas za synonim psychologicznej odporności. Do ostatniej nocy nasi zachodni sąsiedzi nigdy w historii swoich występów na mistrzostwach świata nie przegrali serii rzutów karnych. Ta passa została brutalnie przerwana na Gillette Stadium w amerykańskim Foxborough przez skazywany na pożarcie Paragwaj.

Niemcy odpadają z mundialu. Koszmarny konkurs rzutów karnych

Podopieczni Juliana Nagelsmanna na tym turnieju (poza 7:1 z Curacao) nie zachwycali, ale mało kto spodziewał się katastrofy w starciu z reprezentacją z Ameryki Południowej. Mimo przewagi, Niemcy przegrywali po pierwszej połowie 0:1. W drugiej odsłonie Kai Havertz doprowadził do remisu, ale mistrzowie świata nie przechylili szali zwycięstwa ani w drugiej połowie, ani w dogrywce. O awansie decydowały więc rzuty karne. Niemcy zmarnowali w nich aż trzy.

"Gra Niemców w tym meczu jest bezsprzecznie żenująca" – oceniał Mateusz Borek jeszcze przed konkursem "jedenastek", po czym dodał na X: "Nagelsmanna nie należy zwalniać. Jego trzeba... Dramat. Wstyd. Hańba. Jedźcie do domu".

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Wszystko zaczęło się od fatalnego uderzenia Kaia Havertza, którego intencje wyczuł Orlando Gill. Paragwajski bramkarz obronił też strzał Nicka Woltemade. Choć Paragwajczycy również się mylili i dali rywalom szansę na powrót, dzieła zniszczenia dokonało niecelne uderzenie Jonathana Taha.

Holandia wyrzucona z MŚ. Maroko górą w konkursie "jedenastek"

Jeśli potyczka Niemców z Paragwajem była sensacją, to kolejny mecz Holandii z Marokiem przyniósł absolutne, piłkarskie szaleństwo. W 72. minucie po sprytnym podaniu Crysencio Summerville'a bramkę na 1:0 dla "Oranje" zdobył Cody Gakpo. Gwiazdor Liverpoolu ukrył twarz w dłoniach – zaledwie kilka dni wcześniej piłkarz i jego partnerka poinformowali o stracie nienarodzonego syna.

Gdy wydawało się, że Holendrzy dowiozą awans do 1/8, w doliczonym czasie gry Issa Diop dał Marokańczykom tlen, doprowadzając do dogrywki, a ostatecznie do rzutów karnych. W serii "jedenastek" również mieliśmy całą serię pomyłek.

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W drużynie holenderskiej spudłowali Justin Kluivert, Quinten Timber i Crysencio Summerville. Po stronie Maroka szansę zmarnowali Neil El Aynaoui i Achraf Hakimi. A to oznacza, że Maroko wygrało w rzutach karnych 3:2 i pozostaje w turnieju, a podopieczni Ronalda Koemana wracają do domu.