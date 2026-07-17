Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w tym roku nie sprzyjają absolwentom podstawówek Fot. Unsplash.com / @taypaigey

Wśród tegorocznych absolwentów szkół podstawowych trwa obecnie wyjątkowo nerwowy okres wakacji. Licea, technika i szkoły branżowe właśnie publikują wyniki rekrutacji, a walka o miejsce w wymarzonej placówce jest zacięta. Progi punktowe wyraźnie podskoczyły, w czym zdecydowanie nie pomaga liczniejszy rocznik i wyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

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Absolwenci podstawówek przez ostatnie tygodnie z niecierpliwością oczekiwali na ostateczne listy przyjętych do szkół ponadpodstawowych. Egzamin ósmoklasisty pisali w maju, a oficjalne wyniki poznali 3 lipca 2026 roku. Od tamtej pory składali dokumenty do wybranych przez siebie placówek. Teraz nadszedł ten najważniejszy moment – ogłaszanie wyników naboru oraz minimalnych progów punktowych.

Progi punktowe w liceach idą w górę. Skąd ten skok?

W tym roku dostanie się do wybranego liceum może być o wiele trudniejsze, niż początkowo zakładano. To właśnie o miejsce w tych placówkach toczy się najostrzejsza rywalizacja. Dziennik "Rzeczpospolita" zauważa, że dotychczasowe zasady szacowania punktów przestały mieć zastosowanie. W minionych latach do topowych szkół w dużych miastach wystarczyło około 180 punktów, a do dobrych placówek od 140 do 160. Najnowsze dane rekrutacyjne pokazują jednak, że w wielu miejscach granice te poszybowały w górę od 10 do nawet 20 procent.

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Co odpowiada za tak wysokie wymagania? Przyczyną jest kumulacja dwóch czynników: większej liczby kandydatów oraz ich lepszych wyników z egzaminu ósmoklasisty. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, do majowej sesji egzaminacyjnej w 2026 roku przystąpiło około 386 750 uczniów. Dla porównania, rok wcześniej było to 362 200 zdających.

Dodatkowo tegoroczna młodzież poradziła sobie na egzaminach odczuwalnie lepiej. Średnie wyniki w 2026 roku wyniosły: 65 proc. z języka polskiego, 55 proc. z matematyki oraz 73 proc. z nowożytnego języka obcego (w zdecydowanej większości angielskiego). W 2025 roku było to odpowiednio 64 proc., 50 proc. oraz 70 proc. Znacznie liczniejszy rocznik i wyższe noty oznaczają wyżej zawieszoną poprzeczkę dla wszystkich aplikujących.

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Zasady rekrutacji i uczniowskie strategie

W procesie naboru każdy uczeń może zebrać maksymalnie 200 punktów. Połowa z tej puli zależy bezpośrednio od wyników z testów ósmoklasisty, a drugie 100 punktów wylicza się na podstawie ocen na świadectwie (z języka polskiego, matematyki, języka obcego i wybranego przedmiotu). Kandydaci mogą też podreperować swój dorobek za sprawą dodatkowych osiągnięć. Świadectwo z czerwonym paskiem to 7 punktów, wolontariat daje 3 punkty, a za sukcesy w konkursach przedmiotowych można otrzymać maksymalnie 18 punktów. Takie rozwiązanie bierze pod uwagę nie tylko wiedzę z samego sprawdzianu, ale też kilkuletnią i systematyczną pracę.

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Coraz częściej zwraca się jednak uwagę na słabości tego systemu. Dziś o przyjęciu decydują nie tylko faktyczne osiągnięcia, ale też odpowiednie planowanie. Rodzice i dzieci skrupulatnie analizują historyczne progi i starają się przewidzieć popularność konkretnych klas. Sam system działa w ten sposób, że algorytm przydziela ucznia do najwyżej wskazanej na jego liście klasy, w której spełnia on minimalny próg punktowy.

Generuje to czasem nielogiczne sytuacje. Zdarza się, że kandydat marzący o profilu humanistycznym nie dostaje się na niego przez minimalnie słabszy wynik z matematyki. Jednocześnie ten sam uczeń bez problemu dostałby się do klasy matematycznej, bo tam zainteresowanie i wymagania punktowe okazały się akurat niższe.