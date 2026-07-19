Gdzie obejrzeć finałowe starcie Lionela Messiego z Laminem Yamalem? Fot. Shutterstock / montaż: naTemat

Już dziś Hiszpania i Argentyna zmierzą się w finale Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Dla Argentyny to szansa na drugi tytuł z rzędu, z kolei Hiszpania po raz ostatni triumfowała na mundialu 16 lat temu. Czeka nas wielkie piłkarskie widowisko. Sprawdzamy, gdzie i kiedy obejrzeć finał.

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Argentyńska reprezentacja pod wodzą Lionela Messiego (który będzie musiał się postarać, żeby "odebrać" Złoty But Kylianowi Mbappé) będzie walczyła o obronę tytułu z 2022 roku. Łącznie południowoamerykański kraj ma na koncie aż trzy zwycięskie mundiale. Z kolei Hiszpanie będą chcieli powtórzyć swój sukces z 2010 roku, kiedy wygrali jak dotąd swoje jedyne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.

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Kiedy i gdzie obejrzeć finał Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026? Argentyna i Hiszpania zawalczą o tytuł

Mecz Argentyna – Hiszpania (którego niestety nie poprowadzi polski arbiter Szymon Marciniak) rozpocznie się o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję obejrzymy w TVP1, TVP Sport, TVP VOD (aplikacja mobilna i smart TV) oraz w serwisie sport.tvp.pl. Przedmeczowe studio rozpocznie się w TVP Sport o 18:30, TVP1 dołączy o 20:25. Tradycyjnie online będą dostępne trzy transmisje alternatywne: z atmosferą stadionu, kamerą na kibiców oraz analityczna.

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W przerwie finału mundialu 2026 wystąpią gwiazdy. Przerwa można potrwać nawet pół godziny

Finałowy mecz może potrwać nieco dłużej – FIFA szykuje bowiem show na miarę słynnych koncertów na Super Bowl. W przerwie spotkania wystąpią Shakira, Madonna, Justin Bieber i BTS. Na murawie pojawi się też wenezuelski dyrygent i skrzypek Gustavo Dudamel oraz prawdopodobnie Burna Boy, który razem z Shakirą odpowiada za mundialowy hymn "Dai Dai". Za przygotowanie widowiska odpowiada Chris Martin z Coldplay.

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Sam koncert ma potrwać dokładnie 11 minut – liczba nie jest przypadkowa, bo odpowiada liczbie zawodników jednej drużyny na boisku. Według zagranicznych mediów przerwa między pierwszą a drugą połową może jednak potrwać około 20 minut, a według innych doniesień nawet 25–30 minut. Wszystko dlatego, że na murawie trzeba będzie w ekspresowym tempie zbudować scenę, a następnie ją zdemontować i przygotować boisko do dalszej gry.

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Dodajmy, że na trybunach w New Jersey nie zabraknie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który już zapowiedział, że USA chętnie zorganizowałoby kolejny mundial, ale... bez Kanady i Meksyku. W loży VIP spotka się ze swoim największym krytykiem, premierem Hiszpanii Pedrem Sánchezem.