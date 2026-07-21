Atak na turystów w Grecji. Nożownik ranił ludzi pod Akropolem w Atenach Fot. Gagarin Iurii/Shutterstock

W Atenach i całej Grecji trwa właśnie szczyt sezonu turystycznego. Przed Akropolem od wczesnych godzin porannych ustawiają się długie kolejki turystów. I to właśnie w nich ok. godziny 8:00 rano uderzył napastnik uzbrojony w nóż.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Grecja pozostaje w wakacje jednym z najliczniej odwiedzanych krajów w Europie. A Ateny, ze względu na bogatą historię i kulturę, pozostają jednym z najpopularniejszych miejsc w tym kraju, co bywa problematyczne. Właśnie dlatego we wtorek 21 lipca pod Akropolem przebywało wielu podróżnych, którzy byli świadkami ataku nożownika.

Atak nożownika w Grecji. Dwie osoby ranne w Atenach

Sytuacja w kolejce osób oczekujących na wejście na Akropol była bardzo dynamiczna. Z relacji świadków wynika, że napastnik zaatakował dwoje przypadkowych turystów. Jego ofiarami padła para grecko-amerykańska. Kobieta została ranna w nogę, a broniący jej mężczyzna w rękę. Jego stan został określony jako ciężki, a świadkowie opowiadali, że stracił dużo krwi. Do podobnych zdarzeń dochodziło już wcześniej w innych europejskich stolicach – w lutym 2025 roku nożownik zaatakował turystę w Berlinie.

REKLAMA

– Staliśmy w kolejce i czekaliśmy na wejście. Drzwi się nie otworzyły, a potem usłyszeliśmy głosy i zobaczyliśmy ludzi rozpraszających się po całym terenie. Odwróciliśmy się, żeby zobaczyć, co się dzieje. Zobaczyliśmy mężczyznę z nożem, który chciał zabić kobietę – relacjonowała Connie w rozmowie z agencją prasową Orange Press Agency.

Chwilę później do akcji wkroczyła policja, która natychmiast zatrzymała sprawcę i udzieliła pomocy rannym turystom. Para trafiła do szpitala, gdzie zajmują się nimi lekarze. Sprawca ataku został zatrzymany. Okazało się, że już wcześniej miał konflikty z prawem.

REKLAMA

Nożownik z Aten zatrzymany. 60-latek leczył się psychiatrycznie

Jak podaje serwis Protothema.gr, na miejscu zatrzymano 60-letniego mężczyznę. To on był sprawcą ataku. Nie był to pierwszy raz, kiedy pojawił się w miejscu publicznym z nożem. W 2022 roku został nawet wydany nakaz jego aresztowania, ale służbom nie udało się ustalić, gdzie przebywa.

Sprawca wtorkowego ataku w Atenach leczył się psychiatrycznie. W czerwcu został przewieziony przez policję w Kypseli do Szpitala Ogólnego im. Georgiosa Gennimatasa, gdzie został zatrzymany na leczenie.