Overtourism znacznie wpływa na komfort zwiedzania

2026 wita nas kolejnymi zakazami. Tym razem chodzi o zdecydowała się na nie Grecja, która jest wyjątkowo często odwiedzana przez Polaków. Aten, czyli ich stolica opracowała właśnie nowy sposób na zdecydowane zmniejszenie liczby odwiedzających.

Ateny rozważają ograniczenie liczby turystów. Zapowiadają zmiany

Grecja to kierunek, który cieszy się popularnością nie tylko wśród naszych rodaków, lecz także wśród turystów z całego świata. Nic dziwnego, że sezon wakacyjny stał się uciążliwy dla mieszkańców Aten, które są jednym z must see dla odwiedzających ten kraj. Już na początku 2025 roku władze stolicy zamroziły wydawanie nowych licencji na wynajem krótkoterminowy w trzech kluczowych dzielnicach miasta. W tym roku rozważają kolejne opcje. Ma to być wydanie zakazu budowy nowych hoteli.

– Nie możemy stać się Barceloną – ogłosił burmistrz Aten, Charis Doukas, cytowany przez "Greek Reporter". Nawiązywał do stolicy Katalonii, która od lat boryka się z problemem nadmiernej turystyki. Według burmistrza niektóre obszary miasta są już przesycone turystyką i nie mogą przyjąć większej liczby turystów, niezależnie od formatu zakwaterowania.

Co to oznacza? Władze miasta rozważają ograniczenie otwierania nowych hoteli w częściach miasta, które już teraz są "przytłoczone" obecnością turystów. Nie oznacza to zamykania istniejących obiektów, lecz raczej niewydawanie nowych licencji na powstanie nowych miejsc noclegowych.

Zakaz nowych hoteli w Europie. W ten sposób znane kierunki radzą sobie z tłokiem

Zakaz budowy nowych hoteli to z pewnością decyzja bardziej radykalna niż nałożenie opłaty turystycznej czy ustanowienie limitów na wynajem Airbnb. Jednak nie jest to nowa propozycja. Na przykład we Florencji już teraz obowiązuje zakaz budowy nowych hoteli w historycznym centrum UNESCO oraz w pasie XIX-wiecznych kamienic. Natomiast w Amsterdamie formalny zakaz budowy nowych hoteli idzie w parze z limitem ok. 20 mln noclegów turystycznych rocznie.