Wizz Air odwołuje loty z Polski. Z rozkłądu wyleciały trasy do Włoch, Chorwacji i Rumunii Fot. Andrei Antipov/Shutterstock

Po ogłoszeniu nowych tras przez Wizz Aira można było się spodziewać, że niedługo później przyjdzie czas na czystki w rozkładzie. I tak właśnie się stało. Węgrzy odwołują loty z Polski, a część rotacji zniknie znacznie wcześniej, niż to planowano.

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Wizz Air w ostatnim czasie dał nam wiele powodów do zadowolenia. Tym największym było oczywiście uruchomienie aż 10 nowych tras z Polski do Egiptu, ale i sezonowe loty do Włoch mogły ucieszyć miłośników zimowego szaleństwa. Jednak po tym, jak przewoźnik przekazał dobre informacje, przyszedł czas na te gorsze, czyli odwołania lotów. Niektóre trasy nie dotrwają nawet do końca sezonu.

Wizz Air odwołuje loty z Polski. Pierwsze do kosza idą nowe połączenia do Chorwacji

Przewoźnik z Węgier postanowił w tym roku zrobić konkurencję PKP Intercity i mocno rozwinął ofertę lotów do chorwackiej Rijeki. Pociągi cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a jak ustalił serwis Fly4free.pl, Wizz Air również nie lata tam pustymi samolotami. W związku z dużą liczbą rezerwacji można było spodziewać się, że trasy z Gdańska, Katowic i Lublina dotrwają do końca sezonu. Niestety nic z tego.

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Mimo dużego zainteresowania Chorwacja nadal nie przyciąga jesienią tak wielu turystów, jakby chciała. W związku z tym Wizz Air podjął decyzję o zawieszeniu lotów na północny zachód tego kraju wcześniej, niż planowano. Z Gdańska i Lublina będzie można latać do Rijeki wyłącznie do 19 września. W przypadku Katowic, zgodnie z planem, połączenia będą realizowane do końca letniego rozkładu. Ostatni samolot poleci na tej trasie 24 października.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że połączenia te na wszystkich wyżej wymienionych lotniskach wrócą także w przyszłym sezonie. Bilety są już w sprzedaży, a rozkład przewiduje realizację lotów aż do końca października. Jest zatem nadzieja, że w sezonie 2027 rejsy do Rijeki będą dostępne nieco dłużej.

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Wizz Air kasuje loty z Polski do Włoch i Rumunii

Na tym jednak zmiany w siatce połączeń Wizz Aira się nie kończą. Bolesna może być zwłaszcza kasacja połączeń do Włoch. Lotnisko Chopina mogło pochwalić się od ubiegłego roku całorocznym połączeniem z portową Genuą. Było to wygodne połączenie zwłaszcza dla osób, które rozważały udanie się na rejs w basenie Morza Śródziemnego. Niestety trasa ta znika z oferty na tegoroczną zimę, tym samym zmieniając się w połączenie sezonowe. Włoskich cięć jest jednak więcej, bo Modlin traci na zimę loty do Brindisi.

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Polska rykoszetem obrywa również po wielkich cięciach rozkładu w Rumunii. Wizz Air usunął niedawno ze swojej oferty aż 11 tras z tamtejszych lotnisk, a część dotyczyła właśnie lotów do Polski. Szczególnie bolesna wydaje się kasacja trasy do Braszowa.

Od końca października do końca marca nie polecimy tam z Katowic. Na Lotnisko Chopina trasa ta wróci jeszcze później, bo dopiero w czerwcu. To spora strata głównie ze względu na Halloween. Warto bowiem przypomnieć, że Braszów to wrota do pełnej zamków Transylwanii, w tym najsłynniejszej siedziby Drakuli. A kiedy będzie lepszy okres na nutkę dreszczyku niż właśnie jesienią?