Włoskie leżaki znalazły się na plaży w Albanii Fot. Ms VectorPlus/Shutterstock

Setki leżaków o wartości dziesiątek tysięcy euro zniknęły dwa lata temu z włoskiego klubu sportowego. Niespodziewanie odnalazły się po drugiej stronie morza na albańskiej plaży. Afera wyszła na jaw przez media społecznościowe i właśnie nabiera kolorów.

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O leżakach w obiektach hotelowych głośno robi się zazwyczaj w kontekście odwiecznej "wojny rezerwacyjnej" i walki o leżaki na all inclusive. Tym razem wojna o leżaki przybrała jednak zupełnie inny wymiar. Historia brzmi niemal jak komedia, jednak właścicielom włoskiego klubu sportowego Onde Chiare wcale nie jest do śmiechu. Latem 2024 roku z ich obiektu w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęło ponad 300 leżaków. Wyparowały bez śladu, a straty opiewały na pokaźną sumkę.

Z Włoch do Albanii. Sprzęt wart 45 tysięcy euro i bezsilne prawo

Jak informuje albański serwis informacyjny vna.al, przełom w sprawie nastąpił dzięki znajomej właścicieli włoskiego obiektu, która spędzała wakacje nad morzem w Albanii. Na plaży blisko przylądka Rodon (na północ od Durrës) kobieta dostrzegła znajomo wyglądający sprzęt z rozpoznawalnym logo. Zrobiła mu zdjęcia i zawiadomiła właścicieli włoskiego klubu. Choć logo nie pozostawiało żadnych wątpliwości, sprzęt do dziś służy klientom lokalnego baru.

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Wartość wszystkich skradzionych przedmiotów przekracza 45 tys. euro (ok. 195 tys. zł). Włoscy właściciele początkowo rozważali nawet przyjazd na bałkańską plażę i odzyskanie leżaków na własną rękę, ale zdecydowali się zaufać procedurom. Jednak mimo przekazania dowodów w postaci zdjęć i wideo, albańskie służby nie zabezpieczyły mienia. W teorii leżaki powinny zostać skonfiskowane przez władze, jednak z niewyjaśnionych przyczyn obiekt w Albanii wciąż bez przeszkód z nich korzysta.

"Jesteśmy wściekli". Pozdrowienia przez Instagrama

Frustracja prawdziwych właścicieli sprzętu przeradza się już w rezygnację, zwłaszcza że niedawne nagrania przesłane przez kolejnych turystów potwierdziły, że leżaki wciąż stoją na plaży. Mimo zawiadomień sprawa utknęła w martwym punkcie. Właścicielom pozostały już tylko próby nagłośnienia sprawy w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie opublikowali apel do urlopowiczów: "Jeśli ktoś spędza wakacje na przylądku Rodon i zobaczy nasze leżaki, pozdrówcie je od nas!".

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Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, gdy firmowe leżaki znikają masowo z kurortów. Podobne sprawy są nagłaśniane już od 2009 roku. To wtedy aż 110 leżaków miało zostać zabranych z płatnej plaży w Policoro w południowych Włoszech. Złodzieje przybyli po nie nocą i odpłynęli z łupem łodziami. Następnie sprzęt prawdopodobnie trafił na sprzedaż.