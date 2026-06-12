Gdzie wyrzucić opakowanie po kawie? Rodzaj ma znaczenie Fot. Shutterstock.com / arina.ma

Niektórzy wręcz nie wyobrażają sobie rozpoczęcia dnia bez aromatycznej kawy. Często potem pojawia się jednak pytanie, gdzie po zużyciu zawartości wyrzucić jej puste opakowanie. Okazuje się, że to wcale nie takie proste, jeśli chodzi o poprawną segregację śmieci.

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Ten napój ma całe spektrum swoich wiernych wielbicieli – od miłośników kawy ziarnistej, przez mieloną, aż po rozpuszczalną. Mimo że jej dzisiejsze ceny nierzadko potrafią dać w kość, to i tak czasem nie sposób odmówić sobie małej czarnej lub pysznego latte ze słodkim syropem (choć w kawiarniach pojawiają się wciąż coraz to nowsze alternatywy, takie jak chociażby fioletowe ube latte).

Problemem staje się jednak to, że kawa sprzedawana jest w różnych opakowaniach, przy których bardzo szybko pojawia się pytanie: do jakiego koloru pojemnika na śmieci powinny one właściwie trafić? Prawidłowa segregacja odpadów to wcale nie taka łatwa sprawa. W wielu przypadkach musimy zwracać szczególną uwagę na małe szczegóły i konkretne elementy opakowań, które ostatecznie decydują o tym, gdzie wyrzucimy dany produkt. W dobie stale rosnących opłat za wywóz śmieci w gminach, warto po prostu zapamiętać te kilka użytecznych zasad.

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Opakowanie po kawie bywa mylące. Uważaj na ukryte warstwy

Najważniejsze podczas domowych porządków jest to, aby dokładnie sprawdzić, z jakiego materiału zostało wykonane nasze opakowanie po kawie. To właśnie ten czynnik ostatecznie zadecyduje o kolorze pojemnika, do którego powinno ono trafić. Bardzo często sklepowe torebki na pierwszy rzut oka wyglądają tak, jakby były po prostu papierowe, ale w rzeczywistości stanowią zwartą mieszaninę różnych surowców.

Większość opakowań do kawy mielonej ma skomplikowaną, wielowarstwową strukturę, która ściśle łączy papier z wewnętrzną folią lub aluminium. Taki zabieg nie jest przypadkowy – skutecznie chroni on aromat, a także blokuje dostęp wilgoci i światła. Niestety, tego typu połączenie materiałów jest praktycznie niemożliwe do bezpiecznego rozdzielenia w standardowym procesie recyklingu. Identycznie sytuacja wygląda z opakowaniami po kawie ziarnistej, które zazwyczaj posiadają dodatkowo wbudowany plastikowy wentyl.

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Właśnie z tego powodu takie trudne do przetworzenia torebki powinny zawsze trafiać do odpadów zmieszanych, czyli po prostu do czarnego worka lub kosza. Nie da się ich łatwo rozdzielić na czynniki pierwsze.

Szkło, plastik i metal po kawie. Gdzie wrzucać słoiki i puszki?

Sytuacja robi się na szczęście znacznie łatwiejsza, gdy mamy do czynienia ze szklanymi słoikami, plastikowymi pojemnikami bądź metalowymi puszkami. Tutaj zasady są wręcz intuicyjne. Opróżnione opakowania szklane wrzucamy po prostu do zielonego pojemnika na szkło, natomiast wszelkie elementy plastikowe i całkowicie metalowe muszą trafić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, czyli do żółtego kosza.

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Warto w tym miejscu przypomnieć o ważnej ekologicznej regule: nie trzeba ich przy tym dokładnie przemywać pod kranem. Takie zachowanie to jedynie dodatkowe, kompletnie niepotrzebne zużycie cennej wody. Wystarczy jedynie opróżnić słoik czy puszkę i wysypać stamtąd zalegające resztki.

A co z fusami z kawy? Nadadzą się do innych rzeczy

A jak to właściwie jest z samymi fusami z kawy po wypiciu naszego ulubionego napoju? Ich również nie można wyrzucać wedle własnego uznania do pierwszego lepszego worka, ponieważ są to czyste bioodpady. Zgodnie z zasadami segregacji, powinny one zawsze trafiać do brązowego pojemnika lub do przydomowego kompostownika. Co ciekawe, w naTemat opisywaliśmy już, gdzie indziej można w domu wykorzystać fusy po kawie, aby spożytkować je w pełni dobrze i dać im przysłowiowe "drugie życie".