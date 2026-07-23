Ogromny pożar na warszawskim Targówku. Płoną salony motoryzacyjne. Screen z https://x.com/Woz_Piotr

Gęsty, czarny dym pojawił się z samego rana w Warszawie w związku z potężnym pożarem przy ulicy Krasnobrodzkiej. Ogień błyskawicznie objął rozległy kompleks motoryzacyjny na Targówku. Na miejscu z żywiołem walczy już siły straży pożarnej.

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Jak informuje portal Interia, sytuacja jest niezwykle poważna, a pożar w Warszawie wybuchł między godziną piątą a szóstą rano. W ogniu stanął duży warsztat samochodowy oraz sąsiadujące z nim salony dealerskie.

Strażacy oceniają, że żywioł objął łącznie obszar około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Z informacji przekazanych dziennikarzom wynika, że istnieje zagrożenie dla pobliskich budynków.

Trudna akcja gaśnicza. Pożar na warszawskim Targówku pod lupą strażaków

W rejonie ulicy Krasnobrodzkiej pracuje obecnie ponad 30 zastępów straży pożarnej. Interia podaje, że działania z lądu wspiera specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Ratownikom udało się w dużej mierze stłumić otwarte płomienie, jednak odnalezienie głównego zarzewia ognia wciąż jest trudne. Służby uspokajają zarazem, że w wyniku porannego zdarzenia nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy stolicy mogą czuć się bezpiecznie.

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Przedstawiciel Komendy Głównej PSP st. kpt. Wojciech Gralec odniósł się w Interii do kwestii gęstego, toksycznego dymu wydobywającego się z płonących pojazdów i dużej ilości tworzyw sztucznych.

"Warunki atmosferyczne na szczęście sprzyjają unoszeniu się tego dymu w wyższe warstwy atmosfery" – wyjaśnił rzecznik. Zaapelował, by zachować spokój i śledzić oficjalne komunikaty. Obecne zadymienie nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia warszawiaków.