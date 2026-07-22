gaśnica
Gdzie wyrzucić gaśnicę? Fot. shutterstock

Zalega ci stara albo zużyta gaśnica? Chcesz się jej pozbyć, ale zastanawiasz się, gdzie ją wyrzucić lub oddać. Łatwo przy tym popełnić błąd, który może stworzyć realne zagrożenie. Przychodzimy więc z poprawnymi odpowiedziami, bo jest ich kilka w zależności od sytuacji.

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Gaśnica to podstawowe wyposażenie każdego samochodu, firmy, a najlepiej jakby znalazła się też w każdym domu. Aby jednak zadziałała niezawodnie, wymaga corocznej kontroli technicznej, a co 5 lat – w zależności od typu – legalizacji. Czasami jednak uszkodzenia mechaniczne lub inne wady wykluczają jej dalszą eksploatację i renowację.

Co zrobić ze zużytą lub uszkodzoną gaśnicą?

Przeterminowanej lub uszkodzonej gaśnicy pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady zmieszane, metale czy plastiki. Zawiera ona substancje chemiczne wymagające specjalistycznego przetwarzania.

Niepotrzebną gaśnicę można oddać do:

  • autoryzowanych punktów serwisowych sprzętu przeciwpożarowego
  • firm zajmujących się sprzedażą takich urządzeń, wiele z nich bez problemu przyjmie stary sprzęt
  • Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

    • Odpowiednia utylizacja pozwala nie tylko bezpiecznie unieszkodliwić chemikalia, ale także odzyskać cenne surowce, takie jak stal czy aluminium.

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    Co jeszcze można oddać do PSZOK?

  • odpady wielkogabarytowe: meble (w tym krzesła, szafy, materace), dywany, wózki dziecięce, rowery
  • elektrośmieci: zużyty sprzęt AGD i RTV (lodówki, pralki, telewizory, odkurzacze), suszarki, komputery
  • odpady budowlane i poremontowe: gruz betonowy i ceglany, ceramika (np. muszle klozetowe), płytki, styropian
  • opony: zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów (zazwyczaj do limitu kilku sztuk rocznie)
  • tekstylia i odzież: ubrania, buty, zasłony czy pościel
  • chemikalia: resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, oleje silnikowe, a także puste opakowania po nich
  • zużyte baterie i akumulatory: małe baterie paluszki oraz akumulatory samochodowe

    • Lista odpadów nadających się do PSZOK jest długa. Jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości, najlepiej zapytać o szczegóły urzędnika.

    Opłaty za śmieci coraz wyższe, a segregacja często kłopotliwa

    Nie jest tajemnicą, że opłaty za śmieci są coraz wyższe, ich segregacja bywa kłopotliwa, a w niektórych miastach trwa wręcz rewolucja w segregacji odpadów. Warto więc zapoznać się z zasadami dobrej segregacji. Piszemy o tym regularnie w naTemat. Ostatnio rozwijaliśmy wątpliwości, gdzie wyrzucić walizkę, gdzie wyrzucić stare buty (w tym przypadku pomyłka przy śmietniku może kosztować nawet 5000 zł), gdzie wyrzucić karton po mleku czy gdzie wyrzucić butelkę po oleju.

    Spory problem może też wywołać zmierzenie się z pytaniem, co zrobić ze starymi świętymi obrazkami lub gdzie wyrzucać zużyte żarówki. Niektóre produkty z naszych gospodarstw domowych powinny trafić do PSZOK. I tutaj pojawia się pytanie, czy na PSZOK trzeba płacić. W tym przypadku kilka kwestii też może nas zmylić. Niektóre gminy wprowadzają limity i po ich przekroczeniu konieczna jest dodatkowa opłata.