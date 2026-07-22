Gdzie wyrzucić gaśnicę? Fot. shutterstock

Zalega ci stara albo zużyta gaśnica? Chcesz się jej pozbyć, ale zastanawiasz się, gdzie ją wyrzucić lub oddać. Łatwo przy tym popełnić błąd, który może stworzyć realne zagrożenie. Przychodzimy więc z poprawnymi odpowiedziami, bo jest ich kilka w zależności od sytuacji.

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Gaśnica to podstawowe wyposażenie każdego samochodu, firmy, a najlepiej jakby znalazła się też w każdym domu. Aby jednak zadziałała niezawodnie, wymaga corocznej kontroli technicznej, a co 5 lat – w zależności od typu – legalizacji. Czasami jednak uszkodzenia mechaniczne lub inne wady wykluczają jej dalszą eksploatację i renowację.

Co zrobić ze zużytą lub uszkodzoną gaśnicą?

Przeterminowanej lub uszkodzonej gaśnicy pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady zmieszane, metale czy plastiki. Zawiera ona substancje chemiczne wymagające specjalistycznego przetwarzania.

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Niepotrzebną gaśnicę można oddać do:

autoryzowanych punktów serwisowych sprzętu przeciwpożarowego firm zajmujących się sprzedażą takich urządzeń, wiele z nich bez problemu przyjmie stary sprzęt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odpowiednia utylizacja pozwala nie tylko bezpiecznie unieszkodliwić chemikalia, ale także odzyskać cenne surowce, takie jak stal czy aluminium.

Co jeszcze można oddać do PSZOK?

odpady wielkogabarytowe: meble (w tym krzesła, szafy, materace), dywany, wózki dziecięce, rowery elektrośmieci: zużyty sprzęt AGD i RTV (lodówki, pralki, telewizory, odkurzacze), suszarki, komputery odpady budowlane i poremontowe: gruz betonowy i ceglany, ceramika (np. muszle klozetowe), płytki, styropian opony: zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów (zazwyczaj do limitu kilku sztuk rocznie) tekstylia i odzież: ubrania, buty, zasłony czy pościel chemikalia: resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, oleje silnikowe, a także puste opakowania po nich zużyte baterie i akumulatory: małe baterie paluszki oraz akumulatory samochodowe

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Lista odpadów nadających się do PSZOK jest długa. Jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości, najlepiej zapytać o szczegóły urzędnika.

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