Lotnisko Chopina w Warszawie Fot. vivooo/Shutterstock

Każdy, kto choć raz musiał na szybko upychać ulubione kosmetyki do małego, foliowego woreczka na lotnisku, wkrótce będzie przyjeżdżał na Okęcie z ulgą. Lotnisko Chopina robi kolejny krok w stronę nowoczesności i już pod koniec lipca w strefie kontroli bezpieczeństwa uruchomi dwa nowe skanery 3D. Niestety, aby skorzystać z tej technologii, na lotnisku musi nam się poszczęścić.

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Nowoczesne skanery 3D niewyobrażalnie ułatwiają kontrolę bezpieczeństwa. Nowa technologia pozwalająca na sprawne i szczegółowe prześwietlenie naszego bagażu na lotnisku sprawia, że pasażerowie nie muszą już wyjmować wszystkich płynów i elektroniki podczas kontroli. Oznacza to także, że z bagażu podręcznego powoli znika jeden z najbardziej nielubianych obowiązków: limit 100 ml płynów na butelkę. W nowych urządzeniach przejdą nawet 2-litrowe pojemniki. Jest jednak małe "ale".

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Choć wdrożenie nowej technologii to świetna wiadomość, władze lotniska chłodzą entuzjazm i proszą pasażerów o zachowanie dotychczasowych nawyków. Powód jest prosty: nie wiadomo, czy na lotnisku uda nam się stanąć w kolejce do skanera 3D, czy też do urządzenia starej generacji.

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Z 15 działających na Lotnisku Chopina linii kontroli bezpieczeństwa nowe skanery będą obsługiwać na razie tylko cztery (z czego dwa do tej pory służyły pasażerom Fast Tracka). W praktyce o tym, czy przejdziemy kontrolę z dużą butelką wody, zdecyduje to, do której kolejki zostaniemy skierowani. Jeśli trafimy na tradycyjne stanowisko, za duży pojemnik z płynem wyląduje w koszu.

"W dalszym ciągu pasażerowie muszą mieć świadomość, że limity nie zostały zniesione na wszystkich urządzeniach i nie ma gwarancji, że akurat będą mogli skorzystać z tego urządzenia" – przypomina Piotr Rudzki, rzecznik PPL i Lotniska Chopina, w rozmowie z "Fly4free", apelując o pakowanie się według starych zasad, dopóki modernizacja się nie zakończy.

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Na szczęście obecna sytuacja to tylko etap przejściowy. Harmonogram prac zakłada, że do końca sierpnia na Chopinie będzie działać już 8 nowoczesnych skanerów, co zwiększy szanse na sprawniejszą odprawę. Całość inwestycji, obejmująca komplet 15 urządzeń (nazywanych także "Smoczycami"), ma zostać sfinalizowana przed końcem roku.