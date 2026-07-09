Kontrola bezpieczeństwa w Warszawie Fot. Milosz Maslanka/Shutterstoc

Na Lotnisku Chopina nastąpił długo wyczekiwany przełom. W lipcu uruchomiono dwa pierwsze nowoczesne skanery bezpieczeństwa. Pasażerowie mogą zapomnieć o wyjmowaniu elektroniki i o uciążliwym limicie 100 ml dla płynów. Z udogodnienia skorzystają jednak w pierwszej kolejności nieliczni.

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Modernizacja skanerów bezpieczeństwa w warszawskim porcie rozpoczęła się na początku maja bieżącego roku. Choć plany zakładały oddanie maszyn do użytku na przełomie czerwca i lipca, ostatecznie tylko pierwsze dwa z 15 zapowiadanych urządzeń ruszyły 8 lipca. Nowe skanery opierają się na technologii tomografii komputerowej, która generuje trójwymiarowy obraz bagażu podręcznego. Pozwala to operatorom na szybkie wykrywanie materiałów niebezpiecznych, nawet tych w niewielkich ilościach.

Koniec limitów na Lotnisku Chopina. Na razie tylko "Fast Track"

Rzecznik Lotniska Chopina, Piotr Rudzki, poinformował, że obecnie nowe skanery obsługują wyłącznie pasażerów korzystających z usługi szybkiego przejścia, czyli Fast Track. Jedynie w momentach dużego natężenia ruchu, jeden ze skanerów ma być udostępniany dla pozostałych podróżnych w strefie AB.

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Wprowadzenie nowych standardów to duża zmiana w limitach przewożonych płynów. Zamiast dotychczasowych 100 ml, na pokład będzie można wnieść butelki o pojemności nawet 2 litrów. A to nie koniec: podróżni przechodzący przez nowe stanowiska nie muszą już tracić czasu na wypakowywanie laptopów i kosmetyczek na taśmę. Osoby, które miały okazję skorzystać z nowoczesnych skanerów na innych lotniskach, z pewnością wiedzą, jak duże jest to ułatwienie.

Władze lotniska apelują jednak do pasażerów o czujność: obecnie wyższy limit płynów (do 2 litrów) obowiązuje wyłącznie na nowych skanerach. Na wszystkich pozostałych stanowiskach kontroli bezpieczeństwa wciąż obowiązuje dotychczasowy limit 100 ml. Należy więc być przygotowanym na tradycyjne procedury, jeśli nie korzysta się z FastTracku (i za niego nie płaci).

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Koszt szybszej kontroli. Nowoczesne skanery 3D zdominują Chopina

Warto przypomnieć, że komfort szybszego przejścia wiąże się z opłatą, która w tym roku wzrosła. Za dostęp do usługi Fast Track pasażerowie muszą zapłacić 50 zł przy zakupie online lub 55 zł, jeśli zdecydują się na zakup w lotniskowym kiosku. Usługa pozostaje darmowa dla seniorów od 70. roku życia.

"Smoczyc", bo tak pracownicy lotniska nazywają nowoczesne skanery, będzie na Chopinie przybywać. Docelowo, do końca 2026 roku, zaplanowano wdrożenie łącznie 15 takich maszyn. Warszawa nie jest pierwszym polskim miastem, które wdraża to rozwiązanie. Nowoczesne systemy funkcjonują już w Krakowie, Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu oraz Lublinie. W ostatnim z tych miast jednak nadal obowiązuje limit płynów do 100 ml.

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