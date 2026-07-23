Michał Woś zostanie doprowadzony przed oblicze systemu sprawiedliwości. Fot. Youtube.com / Ministerstwo Sprawiedliwości

Prokurator Generalny Waldemar Żurek skierował do Marszałka Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Michała Wosia. Według prokuratury parlamentarzysta nie stawił się na czynności procesowe, co miało utrudniać prowadzone śledztwo i doprowadziło do podjęcia kolejnych kroków prawnych. Śledczy wzywali go aż cztery razy.

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W czwartek rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego (a zarazem ministra sprawiedliwości) Waldemara Żurka, Anna Adamiak poinformowała o przekazaniu wniosku dotyczącego zgody na zatrzymanie i doprowadzenie Michała Wosia. Dokument trafił do Marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego.

Śledztwo prokuratury dotyczy podejrzenia "popełnienia przez Michała Wosia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków jako funkcjonariusz publiczny". Michał Woś był wiceministrem w ministerstwie sprawiedliwości. Podwładny Zbigniewa Ziobry jest obecnie posłem Prawa i Sprawiedliwości, przysługuje mu więc ochrona na mocy immunitetu. Sam zainteresowany zrzekł się ochrony 4 maja 2026 roku i wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

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Według prokuratury samo zrzeczenie się immunitetu nie jest wystarczające, by wobec posła podjąć czynności procesowe. "Wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej (...) nie uchyla ochrony wynikającej z nietykalności osobistej. Zatrzymanie posła, także w celu jego przymusowego doprowadzenia do wykonania czynności procesowych, wymaga odrębnej zgody Sejmu" – czytamy w oświadczeniu śledczych.

Prokuratura wyznaczyła cztery terminy. Woś był nieuchwytny

Poseł miał stawić się w prokuraturze jeszcze w maju 2026 roku. Śledczy wzywali go aż cztery razy:

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28 maja (nieobecność z przyczyn formalnych uznana za usprawiedliwoną), 30 czerwca, 6 lipca, 14 lipca.

Prokurator uznał trzy z nieobecności jako nieusprawiedliwione. Poseł kierował do prokuratury wnioski, m.in. dotyczące przeniesienia czynności do innej jednostki organizacyjnej.

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Poseł odmawiał przyjęcia korespondencji i nie odpowiadał na próby kontaktu telefonicznego. "W ocenie prokuratora analiza zachowania podejrzanego wskazuje na świadome i celowe utrudnianie biegu postępowania przygotowawczego". Jak wskazuje prokuratura zachowanie posła "nosi cechy obstrukcji procesowej i zmierza do przedłużenia postępowania oraz uniemożliwienia skutecznego ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania podejrzanego".

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Obecne zarzuty dotyczą nieprawidłowości w funkcjonowaniu Służby Więziennej. Mowa tu o decyzjach kadrowo-finansowych, w czasie, gdy Woś był wiceministrem sprawiedliwości. To kolejne śledztwo, które toczy się w sprawie polityka.

Zatrzymanie Michała Wosia – twarz Pegasusa wkrótce w rękach służb

Kariera polityczna Michała Wosia silnie związana jest z partią Jarosława Kaczyńskiego. Poseł od 2015 roku pełnił funkcję doradcy Zbigniewa Ziobry. Po awansie w 2017 roku zajmował się nadzorowaniem prac w Ministerstwie Sprawiedliwości nad nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także wdrożeniami systemów informatycznych. To m.in. właśnie z powodu systemów informatycznych poseł ma dziś problemy z prawem.

Prokuratura postawiła mu zarzuty 28 sierpnia 2024 roku w związku z przekazaniem CBA 25 milionów złotych ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania Pegasus. Zarzut został zmodyfikowany 30 września 2025 roku.

Przekroczenie uprawnień polegało na zawarciu w dniu 29 września 2017 r. z Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego umowy o przekazanie tej instytucji środków z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 25 000 000 zł na zakup 'środków techniki specjalnej', pomimo wiedzy, że CBA nie spełniało warunków do uzyskania takiego wsparcia finansowego. prok. Przemysław Nowak Rzecznik Prasowy Prokuratury Krajowej, komunikat z 30 września 2025 roku

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Poseł, choć silnie związany z systemem sprawiedliwości, zasłynął z bardzo nieprzychylnych słów pod adresem polskiego sądownictwa.