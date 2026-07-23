Zbigniew Ziobro się wścieknie. Jest oficjalny wyrok w sprawie lekarzy jego ojca naTemat.pl

Po niemal dwóch dekadach od śmierci Jerzego Ziobry zapadło ostateczne rozstrzygnięcie w jednej z najgłośniejszych spraw medyczno-sądowych w Polsce. Sąd prawomocnie zakończył proces lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, zamykając wieloletni spór, który kilkukrotnie wracał na wokandę.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Sąd okręgowy ogłosił prawomocny wyrok ws. lekarzy, którzy zostali oskarżeni o przyczynienie się do śmierci i błędów w leczeniu Jerzego Ziobro. Podtrzymana została decyzja sądu niższej instancji, który uniewinnił trzech medyków, a sprawa czwartego z nich została umorzona.

Jak podaje TVN24 prokuratura umarzała śledztwo w tej sprawie dwukrotnie. Od 2016 roku proces toczył się z oskarżenia publicznego. W 2018 roku rozpoczął się proces odwoławczy od decyzji podjętej przez system sprawiedliwości w 2017 roku, kiedy lekarze zostali uniewinnieni, a sąd uznał, że nie było bezpośredniego związku między działaniami lekarzy, a śmiercią pacjenta.

REKLAMA

Sprawa dotyczy śmierci Jerzego Ziobro, która miała miejsce 2 lipca 2006 roku. W 2011 roku w związku ze sprawą rodzina zmarłego złożyła akt oskarżenia. Dotyczył on prof. Jacka D., kierownika II. Oddziału Kliniki Kardiologii, Dariusza D., ówcześnie lekarza na oddziale Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, którego pacjentem był ojciec Zbigniewa Ziobro, lekarki dyżurnej Katarzyny S. i ordynatora sali monitorowanej – Andrzeja K.

:

Sprawa śmierci ojca Zbigniewa Ziobro – na celowniku była również sędzia Agnieszka Pilarczyk

Jeszcze do niedawna śledczy przyglądali się nie tylko działaniom czwórki lekarzy, ale także sędzi Agnieszki Pilarczyk, wobec której przez ponad 7 lat toczyło się postępowanie śledcze. Podejrzenia prokuratury dotyczyły kosztu zamówionej przez sąd w sprawie śmierci Jerzego Ziobro ekspertyzy. Kosztowała ona 372 tys. złotych i to na jej podstawie doszło do pierwotnego uniewinnienia lekarzy w 2017 roku.

REKLAMA

Zawiadomienie zostało złożone przez Krystynę Kornicką-Ziobro, matkę byłego ministra sprawiedliwości i wdowę po Jerzym Ziobrze. Kwota 372 tys. złotych wydała się prokuraturze zawyżona, a wątpliwości budziły także okoliczności skompletowania składu osobowego biegłych.

Ostatecznie sprawa Agnieszki Pilarczyk została umorzona. Przedstawicielka wymiaru sprawiedliwości nie popełniła żadnego przestępstwa. Sędzia podkreślała jednak w wywiadach, że działanie prokuratury miało charakter represyjny. "To było celowe działanie, by trzymać mnie w niepewności, forma ukarania mnie i szukania czegokolwiek na mnie" – tak sprawę upolitycznionego śledztwa komentowała w "Gazecie Wyborczej".

REKLAMA