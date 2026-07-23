Donald Trump został solidnie sparodiowany na swoim własnym przemówieniu Fot. Zrzut ekranu / Youtube.com / Right Side Broadcasting Network

Podczas ostatniego wiecu Donalda Trumpa tym razem to nie jego słowa wywołały zamieszanie. Przemówienie skradł bowiem tajemniczy mężczyzna w garniturze, stojący za prezydentem USA wśród tłumu jego sympatyków. A wszystko uchwyciły kamery.

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Jeszcze kilka dni temu, podczas finału piłkarskich mistrzostw świata 2026, to właśnie Donald Trump spróbował ukraść show triumfującej drużynie Hiszpanii, nie chcąc usunąć się z kadru podczas ikonicznego wznoszenia Pucharu Świata (po czym zresztą zawodnicy nieźle mu się odpłacili). Teraz to z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych padł ofiarą swojej gry.

Parodia Trumpa tuż za jego plecami

Cała sytuacja miała miejsce podczas środowego przemówienia prezydenta USA w Wheeler High School w miejscowości Marietta w stanie Georgia. W pewnym momencie telewizyjne kamery uchwyciły stojącego w tłumie sympatyków Trumpa mężczyznę w garniturze i czerwonym krawacie. Uczestnik wiecu zaczął naśladować zachowanie polityka tuż za jego plecami, a wszystko to transmitowano na żywo na oczach milionów widzów. Mężczyzna skradł show, przedrzeźniając specyficzną gestykulację głowy państwa.

Podczas gdy Donald Trump rozwodził się nad inwestycjami, głosząc, że "obecnie w Stanach Zjednoczonych inwestuje się więcej pieniędzy niż w jakimkolwiek innym momencie w historii naszego kraju, a Amerykanie pracują dziś więcej niż kiedykolwiek wcześniej" – czemu towarzyszył głośny aplauz tłumu – tajemniczy mężczyzna zaprezentował swoją parodię.

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Wytrzeszczał oczy, poruszał głową i kopiował ruchy dłoni prezydenta, powtarzając jednocześnie bezgłośnie jego słowa: "niż w jakimkolwiek innym momencie w historii naszego kraju". Później, gdy Trump nawiązywał do wojny w Iranie, uczestnik wiecu ponownie wykonywał prześmiewcze gesty.

Czy było to celowe show, czy może działanie wiernego fana, który stara się upodobnić do swojego lidera? Mężczyzna bowiem regularnie klaskał przy wypowiedziach Trumpa i nagrywał go telefonem. Chwilę później, gdy audytorium wypełniły oklaski, wstał i zaprezentował tabliczkę z napisem "TrumpAccounts.Gov", co jest nawiązaniem do nowej inicjatywy inwestycyjnej prezydenta.

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Tło wizyty w Georgii i obietnice gospodarcze Trumpa

Środowy wiec odbył się po tym, jak wcześniej tego samego dnia prezydent wziął udział w uroczystości przekazania ciał czworga amerykańskich żołnierzy w bazie sił powietrznych Dover. Wojskowi zginęli w ciągu ostatniego tygodnia w wyniku eskalacji wojny z Iranem.

Na samym wiecu Trump płynnie przeszedł do tematu gospodarki, zwracając uwagę właśnie na zagraniczne inwestycje w regionie. – Japonia inwestuje 600 milionów dolarów w najnowocześniejszy zakład obróbki diamentów, o czym pewnie czytaliście w waszym stanie. Yamaha Motors buduje z kolei swoją zupełnie nową amerykańską siedzibę w Kennesaw – mówił prezydent.

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Znaczną część swojego wystąpienia w Wheeler High School poświęcił na wyliczanie korzyści płynących ze swojej polityki gospodarczej. – Chcę więc tylko, żebyście pamiętali, że jeśli płacicie trochę więcej... wiele z tych cen już teraz spada, w zasadzie doprowadziliśmy do tego, że spadają bardzo szybko – zapewniał w Marietcie, przedstawiając obecne koszty życia jako utrzymujące się skutki rządów administracji Joe Bidena.