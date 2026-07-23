PiS w kryzysie. Co wiadomo po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki? Fot. Flickr / Prawo i Sprawiedliwość

Rafał Bochenek ujawnił kolejne szczegóły dotyczące czwartkowego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. "Pan prezes złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia Rozwój Plus" – przekazał rzecznik PiS na X. Jak dodał, "ta propozycja również nie uzyskała akceptacji".

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Ważą się losy członków stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, jak również byłego premiera. Niewykluczone, że politycy-buntownicy PiS zostaną wykluczeni z partii albo zawieszeni. Ultimatum Jarosława Kaczyńskiego mija w czwartek o północy i jest ono jasne: albo partia, albo stowarzyszenie.

Rzecznik PiS po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki: "Propozycja odrzucona"

Odpowiedzi na kluczowe pytania nie przyniosło jednak czwartkowe spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Zamiast konkretów jesteśmy za to świadkami kolejnych oświadczeń każdej ze stron. "Podczas dzisiejszego spotkania pan prezes Jarosław Kaczyński złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem. Ta propozycja również nie uzyskała akceptacji" – przekazał we wpisie na X Rafał Bochenek.

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Rzecznik PiS dodał, że "rozmowy nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to, iż p. wiceprezes Mateusz Morawiecki nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii". Bochenek opublikował też zdjęcie Kaczyńskiego i dodał: "Pan prezes Jarosław Kaczyński – jak każdy członek PiS dobrze życzący Polsce – podpisał oświadczenie o przynależności do partii".

Na jego wpis opowiedział Piotr Müller, europoseł PiS i rzecznik rządu za czasów Morawieckiego. "Myślę, że tu warto wyjaśnić co jest napisane: 'zamrożenia stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem' – czyli to po prostu w praktyce likwidacja stowarzyszenia. 'oświadczenie o przynależności do partii' – tu należy wyjaśnić, że takie oświadczenie (deklarację członkowską) podpisał każdy z członków partii, gdy do niej wstępował. Przygotowane oświadczenia niedotyczącą członkostwa w partii, więc nie warto wprowadzać opinii publicznej w błąd" – skwitował.

Z ustaleń Onetu wynika natomiast, że w trakcie spotkania Morawiecki "zadeklarował gotowość rezygnacji ze stanowiska wiceprezesa PiS". Jak czytamy, "propozycja sprowadzała się do tego, że w zamian za partyjną degradację Kaczyński zgodzi się na dalszą działalność stowarzyszenia Morawieckiego w ramach PiS". Ta propozycja, podobnie jak wszystkie inne byłego premiera, miały zostać odrzucone przez prezesa.