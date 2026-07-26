Problemy na wyspie lubianej przez Polaków. Od poniedziałku zacznął się tam strajki pracowników Fot. Cloudy Design/Shutterstock

Wchodzimy właśnie w szczytowy okres sezonu wakacyjnego. To właśnie na przełomie lipca i sierpnia najwięcej osób udaje się na wymarzone urlopy. Niestety ci, którzy postanowili spędzić je w Hiszpanii, mogą mieć ogromne problemy. Od poniedziałku trzeba spodziewać się tam opóźnień, a nawet odwołań lotów.

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Tegoroczny sezon wakacyjny należy do niezwykle dynamicznych. Aktualnie największym problemem są ogromne pożary, które zmuszają do ewakuacji mieszkańców i turystów m.in. we Francji. Lada moment utrudnienia zaczną się także w Hiszpanii, a dokładnie na uwielbianej przez wczasowiczów Majorce. Polscy turyści będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Wielki strajk na lotnisku na Majorce. Opóźnienia i odwołania lotów bardzo prawdopodobne

Majorka to wyspa, której Polakom nie trzeba przedstawiać. Od lat znajduje się ona na liście naszych ulubionych wakacyjnych kierunków, zwłaszcza podczas podróży na własną rękę. Natomiast poza sezonem coraz częściej latamy tam np. na wycieczki rowerowe i zwiedzanie. Tak duże zainteresowanie połączone z niewłaściwym zachowaniem sprawiły, że Majorka chce surowiej karać turystów łamiących lokalne przepisy.

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Ci, którzy będą chcieli dostać się tam na przełomie lipca i sierpnia, powinni uzbroić się w cierpliwość. Od poniedziałku 27 lipca do soboty 8 sierpnia odbędzie się tam seria strajków pracowników obsługi naziemnej. Kolejne protesty odbędą się pierwszego i ostatniego dnia akcji, a także 1 i 4 sierpnia. Za każdym razem pracownicy związani z firmą Swissport będą odstępowali od swoich obowiązków od godziny 7:00 do 12:00 i od 19:00 do 22:00, czyli w momencie największego ruchu.

W trakcie strajku problemem będzie nadawanie i odbieranie bagażu, przygotowywanie maszyn do odlotu, a nawet opuszczanie pokładu, bo to właśnie ta firma odpowiada za podstawianie schodów. Podczas 30-stopniowych upałów może to oznaczać ogromne niedogodności dla turystów. To zresztą nie pierwszy taki paraliż w środku sezonu – kilka lat temu podróżnych uderzył strajk na lotniskach we Włoszech.

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Lotnisko na Majorce obsługuje 1000 lotów dziennie. Polacy odczują problemy

Opóźnienia wywołane porannymi strajkami nie znikną od razu po ich zakończeniu. Na lotnisku dojdzie do efektu domina, przez który kolejne loty będą miały wielogodzinne poślizgi przez cały dzień, a być może nawet w kolejnych. Jeżeli opóźnienia będą bardzo duże, może dochodzić do przekraczania czasu pracy załóg, a w konsekwencji do odwołań lotów i przenoszenia ich na kolejne dni. A jak duża będzie ostateczna skala? Trudno to przewidzieć, ale przy obsłudze ok. tysiąca lotów dziennie można spodziewać się dużego zamieszania.

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Niestety problemy te nie ominą polskich turystów. Tylko w poniedziałek 27 lipca w godzinach wieczornej fali strajku powinny lądować tam 3 samoloty z naszymi podróżnymi na pokładzie. W cierpliwość najpewniej powinni uzbroić się turyści lecący Ryanairem z Wrocławia i Modlina, a także Wizz Airem z Gdańska.