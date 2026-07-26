Ryba nad Bałtykiem to pułapka nie tylko cenowa. Jedna zła decyzja może mieć poważne konsekwencje zdrowotne Fot. FotoDax/Shutterstock

Mimo bardzo niepewnej pogody turyści nad Bałtykiem dopisują. Chłodna i deszczowa aura sprawia, że szukamy ciepłych lokalnych przysmaków. Kuszący aromat bardzo często prowadzi wówczas do lokalnych wędzarni ryb. I tu zaczyna się największa pułapka.

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Wakacje nad Bałtykiem mają kilka stałych punktów. Nie liczą się bez kręconych lodów, gofrów i oczywiście "świeżej" rybki, która nad naszym morzem w zasadzie nie istnieje. W tej ostatniej kategorii jest jednak rozłam na turystów preferujących wersję smażoną i wędzoną. "Fakt" o ten drugi przypadek spytał ekspertkę ds. żywności, która jednoznacznie wskazała, że wybierając taką pozycję, możemy bardzo sobie zaszkodzić.

Wędzona ryba nad Bałtykiem to samo zdrowie? Tak, dopóki kupujecie ją w dobrym miejscu

Wokół wędzonych ryb przez lata narosło wiele mitów, z którymi postanowił rozprawić się "Fakt". Dziennikarze o ten wakacyjny przysmak sprzedawany nad Bałtykiem spytali mgr inż. Joannę Kuśmierczyk, technolożkę żywności i żywienia człowieka. Ekspertka wprost przyznała, że wędzona ryba może być zdrowa, dopóki trzymamy się kilku zasad.

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Znaczenie dla naszego zdrowia ma przede wszystkim sposób wędzenia. Najlepiej jest sięgnąć po rybę wędzoną na ciepło. W temperaturze 60-90 st. C giną bowiem niebezpieczne dla człowieka pasożyty. W przypadku wędzenia w niskiej temperaturze (do 30 st. C) kluczowe jest, aby wcześniej produkt głęboko zamrozić. Niska temperatura bywa równie zabójcza dla pasożytów co wysoka.

Drugą ważną kwestią jest to, w jaki sposób dochodzi do wędzenia. I tu ekspertka wprost odradza korzystanie z przydrożnych i małych wędzarni. Brak kontroli nad temperaturą, a także tłuszcz skapujący na palące się drewno sprawiają, że ryby z takich miejsc zawierają wiele niebezpiecznych składników, w tym rakotwórczych. – Taka ryba jest dosłownie oblepiona toksyczną smołą – zaznaczyła Kuśmierczyk.

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Jak kupić smaczną i zdrową wędzoną rybę? Nad Bałtykiem to nadal możliwe

Ekspertka poleca kupowanie ryb u sprawdzonych dostawców, którzy zajmują się nimi w sposób przemysłowy. Współczesne wędzarnie posiadają kontrolę temperatury i dymu, dzięki czemu w procesie wędzenia do minimum ogranicza się proces wytwarzania szkodliwych dla człowieka wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w tym rakotwórczego benzopirenu.

Ważne jest także, aby dobrze wybrać rybę. Dobra sztuka będzie miała gładką, suchą skórę w jednolitym kolorze. Wszelkie przebarwienia, smoliste naloty czy śliskość powinny ją od razu dyskwalifikować. Zwróćcie też uwagę na zapach – ryba ma pachnieć rybą i drewnem, a wszelkie kwaśne, amoniakowe i sztuczne aromaty powinny was zniechęcić do zakupu. W dotyku ryba powinna być sprężysta i nie może rozpadać się pod palcem. A biały nalot soli w okolicy brzucha i ości jest dobrym znakiem, bo to najpewniej sól użyta do konserwowania ryby. Podobnej czujności wymaga zresztą świeży dorsz w smażalni, którego nad Bałtykiem trudno dziś uświadczyć.

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