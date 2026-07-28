Jest decyzja Mateusza Morawieckiego ws. stowarzyszenia "Rozwoju Plus". naTemat.pl

Prawo i Sprawiedliwość podjęło ostateczną decyzję w sprawie polityków związanych ze stowarzyszeniem "Rozwój Plus". Z partii został usunięty Mateusz Morawiecki, a były premier w odpowiedzi zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.

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PiS podjęło ostateczną decyzję w kwestii pozbawienia członkostwa w partii osób związanych ze stowarzyszeniem "Rozwój Plus". Jak przekazał Piotr Müller na X, ugrupowanie wykluczyło ze swoich struktur Mateusza Morawieckiego. W reakcji były premier zrezygnował z funkcji przewodniczącego partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.

Jak przekazał Rafał Bochenek łącznie 44 osoby nie podpisały prawidłowej wersji deklaracji o przynależności partyjnej. Ich sprawa zostanie skierowana do rzecznika dyscyplinarnego.

Chwilę przed decyzją partii były premier zamieścił także wpis na X, w którym zamieścił najważniejsze filary budujące według niego stowarzyszenie "Rozwój Plus". Poza hasłami "Bezpieczeństwo. Rozwój. Suwerenność. Ambicja. Tożsamość. Patriotyzm", polityk wskazuje, że jego ugrupowanie swoją działalność będzie opierało o:

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patriotyzm rozumiany jako dbanie o interes Polski, szacunek do prezydenta Karola Nawrockiego, współpracę w zakresie bezpieczeństwa z NATO, w tym stałe bazy USA, niezależną politykę migracyjną od paktu migracyjnego UE, uszczelnienie systemu podatkowego, budowę polskiej energetyki jądrowej, sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej, powrót do inwestycji, w tym rozwoju kolei, budowy CPK i... marki samochodowej Izera, wzmacnianie cyfryzacji, odsunięcie rządu od władzy w kolejnych wyborach.

"Rozwój Plus" separuje się od PiS

Przypomnijmy – 24 lipca Jarosław Kaczyński ogłosił, że około 30 członków jego partii "zrezygnowało z członkostwa". Z Prawa i Sprawiedliwości wyrzuceni zostali członkowie stowarzyszenia "Rozwoju Plus", kierowanego przez Mateusza Morawieckiego. Decyzja zakończyła spór ws. organizacji politycznych działających w ramach największej partii opozycyjnej, który rozpoczął się w kwietniu 2026 roku.

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– Jeżeli będziemy wyrzuceni z partii, z klubu, to będziemy zakładali swój klub – przekazał Mateusz Morawiecki w rozmowie z Kanałem Zero wczoraj wieczorem. Były premier zapowiadał stworzenie klubu jeszcze w tym tygodniu: – Jest to wysoce prawdopodobne, najprawdopodobniej tak zrobimy – mówił.

W swojej zapowiedzi polityk zawarł też "nazwę roboczą" ugrupowania, będzie to właśnie "Rozwój Plus". Jednocześnie były premier nie jest pewny co do tego, czy będzie szefem klubu. – Prawdopodobnie tak, ale poddam również to pod dyskusję, bo to nie jest najistotniejsza sprawa – stwierdził.

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Rozpad PiS – stowarzyszenie "Rozwój Plus" ma walczyć o umiarkowane skrzydło prawicy

Co jest w agendzie stowarzyszenia "Rozwój Plus"? Wypowiedzi polityków związanych z organizacją (a także samego Mateusza Morawieckiego) sugerują chęć walki o "mityczne centrum" i szeroki elektorat o prawicowej wrażliwości. Wśród grup docelowych inicjatywy byłego premiera wymieniane są osoby młode, przedsiębiorcy i wyborcy zmęczeni radykalnie prawicowym dyskursem politycznym, prezentowanym, jak wskazywał niedawno Ryszard Terlecki na łamach "Kuriera Krakowskiego", przede wszystkim przez Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego oraz Patryka Jakiego.

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Rozpad PiS bardzo mocno wpływa na sondaże polityczne – w niedawnym badaniu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" ugrupowanie Mateusza Morawieckiego uzyskało poparcie na poziomie 4,9 proc. Z kolei według badania United Surveys przeprowadzonego przez IBRIS dla "Wirtualnej Polski", poparcie dla partii byłego premiera może sięgać aż 7,5 proc. Taki wynik mógłby zapewnić silny wpływ partii w kwestii decydowania o kształcie przyszłego rządu.