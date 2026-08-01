Gmina straciła cierpliwość. Od 3 sierpnia wzmożone kontrole. Fot. Pexels.com / Christian Schröter

Zaglądanie do pojemników na śmieci przestaje być wyjątkiem. Samorządy zaostrzają kontrole segregacji odpadów, dokumentują uchybienia i ostrzegają przed dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. To element szerszego trendu – gminy szukają sposobów na ograniczenie rosnących kosztów gospodarki odpadami i wyegzekwowanie obowiązujących przepisów.

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Jak podaje Portal Samorządowy, urzędnicy z gminy Tereszpol przeprowadzą wzmożone kontrole prawidłowej segregacji odpadów. Akcja zacznie się już 3 sierpnia. W komunikacie Urzędu Gminy Tereszpol czytamy, że "celem kontroli jest sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości wywiązują się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy".

W praktyce kontroli będzie podlegać: "prawidłowa segregacja wszystkich frakcji odpadów, zawartość worków i pojemników, wystawianie odpadów zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru, umieszczanie w workach wyłącznie odpadów przeznaczonych do danej frakcji". Na konsekwencje narażają się osoby, u których w odpadach znaleziono:

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odpady zmieszane w pojemniku na segregację, odpady, które powinny trafić do innego pojemnika, odpady, które nie uległy segregacji, zanieczyszczone surowce wtórne, odpady niezgodne z regulaminem zbiórki odpadów.

Co w przypadku nieprawidłowości? Żółta kartka i pozostawienie śmieci przed domem

W przypadku nieprawidłowości pracownicy urzędu gminy oznaczą worek lub pojemnik "żółtą kartką", co jednocześnie oznacza pozostawienie śmieci przed domem. Zawarte na niej będzie wskazanie, jakie błędy zostały popełnione przez segregującego. Ma ona stanowić ostrzeżenie dla właścicieli nieruchomości.

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Na ostrzeżeniu może się jednak nie skończyć. Urzędnicy będą dokumentować fotograficznie przebieg kontroli, a sporządzona po niej dokumentacja może stanowić materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym. Postępowanie to może prowadzić do nałożenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyższonej, tj., stanowiącej dwukrotność obowiązującej stawki. To rozwiązanie stosowane też w innych samorządach – tam po pomyłce przy segregacji stawka również rośnie podwójnie.

Urząd Gminy Tereszpol przypomina też, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jego niedotrzymanie stanowi wykroczenie i może skutkować nałożeniem grzywny. Gmina informuje, że choć żółta kartka jest sygnałem ostrzegawczym, kolejne przypadki naruszenia zasad segregacji mogą skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego.

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Polityka "żółtej kartki" i pozostawiania worków przed posesją w przypadku niedopatrzenia obowiązków ze strony mieszkańców jest coraz częściej wykorzystywana przez gminy jako narzędzie do walki z rosnącymi kosztami obsługi odpadów. Przykładowo w Konstancinie-Jeziornie gmina już od 1 lipca zagląda mieszkańcom do śmietników.

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Samorządy walczą o każdą złotówkę

Firmy zarządzające odpadami zgłaszają problemy w związku z rosnącymi kosztami działalności. Przy okazji ostatnich podwyżek samorządy oskarżały system kaucyjny o wyprowadzenie z gminnego systemu najbardziej wartościowych surowców. Problemem jest też wzrost kosztów pracy.