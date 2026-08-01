Gdzie trafia kaucja, której nie odbierzemy? Fot. Scharfsinn / Shutterstock

System kaucyjny działa na prostych zasadach: oddajemy butelki i dostajemy za nie należny zwrot pieniędzy. Zastanawialiście się kiedyś jednak, kto zarabia na kaucji, której nie odbierzemy oraz gdzie ona trafia?

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Jak łatwo stracić kaucję?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kaucja wynosi 50 groszy za plastikowe butelki o pojemności do 3 litrów oraz metalowe puszki do 1 litra. Z kolei za szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra płacimy 1 złoty. Wkrótce system zostanie rozszerzony i dołączą do niego również popularne "małpki". Pojedyncze kwoty są niewielkie, jednak przy regularnych zakupach potrafią zsumować się do naprawdę wysokich wartości.

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Większość automatów ulokowanych w popularnych sieciach handlowych, takich jak Lidl czy Biedronka, wydaje klientom zwrot w formie papierowego bonu rabatowego. Proces ten wciąż bywa uciążliwy. Papierowe wydruki, które przypominają standardowe paragony, często gubią się w kieszeniach lub po prostu tracą swoją ważność, zanim klient w ogóle zdąży je wykorzystać przy kasie. Brak cyfrowego zapisu sprawia, że kaucja w takich przypadkach po prostu przepada.

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Gdzie w takim razie trafiają nieodebrane pieniądze?

Co w takim razie dzieje się z kwotami, których nie uda się odebrać z powodu zgubionego lub przeterminowanego paragonu? Część konsumentów zakłada, że na takich sytuacjach zarabiają bezpośrednio operatorzy systemu. Odpowiedzi na te pytania udziela Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Resort tłumaczy, że przepisy wykluczają bogacenie się firm na nieodebranych środkach. "Operatorzy systemu nie działają na zasadzie dowolnego zysku, lecz w ściśle regulowanych ramach, to działalność non-profit" – zaznacza ministerstwo i dodaje, że "środki z nieodebranej przez klientów kaucji są przeznaczane na funkcjonowanie i rozwój systemu, a informacje o pobranej, zwróconej oraz nieodebranej kaucji stanowią element sprawozdania operatorów".

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