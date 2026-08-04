Włoski region pełen polskich turystów. W Rimini prawie co czwarty podróżny jest z Polski Fot. ALEX_UGALEK/Shutterstock

Polacy na wakacjach to czasami niełatwy temat. Z jednej strony wyjeżdżamy coraz częściej, a z drugiej na wszelki wypadek wolimy nie mieć kontaktów z rodakami podczas zagranicznych urlopów. Na szczęście w wielu miejscach opinia na temat naszych podróżnych jest świetna. Tak jest np. we Włoszech.

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Polacy kochają zwiedzać Włochy. Od lat jest to jeden z naszych ulubionych kierunków wyjazdowych. Jednak jak się okazuje, w niektóre części tego kraju zaglądamy chętniej niż w inne. Klasyką jest oczywiście Rzym, który obnażył największy problem współczesnej turystyki, a za sprawą tanich biletów o każdej porze roku latamy też do Mediolanu. Latem jednak bardzo dużą popularnością cieszy się Bari, a także Rimini. I to w ostatnim z tych miast głośno mówi się o tym, że nasi turyści są tam bardzo mile widziani.

Prawie co czwarty turysta w Rimini to Polak. To nasze miejsce we Włoszech

Rimini to nadmorski kurort w północnych Włoszech, w regionie Emilia-Romania – regionie zakochanym w polskich turystach – nad brzegiem Morza Adriatyckiego. A jak wiadomo, Polacy Adriatyk lubią jak mało kto. Naszych turystów nie brakuje w upalnej aktualnie Chorwacji, ale i włoskie wybrzeże tego morza zdecydowanie nie jest nam obce.

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Jak informuje serwis riminitoday.it, Polacy są najliczniejszą grupą przylatującą na Międzynarodowy Port Lotniczy Rimini i San Marino. Tylko w lipcu 2026 roku dotarło tam aż 25 779 pasażerów z naszego kraju, co stanowi 22,7 proc. całkowitego ruchu. Taki wynik był możliwy oczywiście głównie za sprawą bezpośrednich lotów. Te dostępne są za sprawą Wizz Aira i Ryanaira z Krakowa, Wrocławia, Katowic i Warszawy (Modlin). Zanim jednak wsiądziecie do samolotu, warto policzyć, ile kosztują wakacje we Włoszech.

Ostatecznie to, że naszych turystów jest tam dużo, to jedna kwestia. Zupełnie inną pozostaje fakt, że jesteśmy tam grupą lubianą, a wręcz pożądaną. Mauro Vanni, reprezentant branży właścicieli i najemców plaż, którego słowa cytuje PAP, wprost przyznaje, że o Polakach mówi się tam bardzo dobrze, bo są grupą dobrze wychowanych i zdyscyplinowanych podróżnych, którzy chętnie wracają do Rimini.

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We włoskich mediach zaznaczył jednak, że zagraniczni turyści należą do ciekawej grupy. Zamiast opalać się i pływać na jednych z najszerszych plaż we Włoszech, ci wolą zwiedzać. – Nie znaleźliśmy na plaży żadnych dowodów na wzrost liczby lotów i turystów z zagranicy. (...) Uważamy, że turyści wykorzystują Rimini jako przystanek w podróży, zatrzymując się na kilka dni w hotelach, ale planują odwiedzić inne miejsca, takie jak miasta sztuki. Śpią tutaj, ale podróżują gdzie indziej. To kwestia, którą musimy wspólnie omówić, aby zwiększyć liczbę obcokrajowców na naszych plażach – zaznaczył Vanni w rozmowie z ilrestodelcarlino.it.

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Emilia-Romania to miejsce, w którym zasmakujesz prawdziwych Włoch

Scenariusz, w którym turyści dolatują do Rimini i ruszają dalej, jest bardzo prawdopodobny. W okolicy nie brakuje bowiem bardzo ciekawych miejsc, których po prostu nie wypada ominąć. Zacznijmy od okazji do zwiedzenia San Marino, które od nadmorskiego kurortu dzielą jedynie 22 km. Komunikacją zbiorową dojedziecie tam w godzinę.

Jednak i okoliczne Rimini zachęcają do odkrywania. Prawdziwą perełką jest tamtejsza Rawenna. Jej zabytkowe centrum to unikat ze względu na liczne mozaiki, ale i fakt, że całe miasto osiada. Niegdyś było ono bowiem pokryte kanałami, ale te zostały zasypane i zakryte w XV wieku, kiedy miastem rządziła Republika Wenecka, a woda nadal tam płynie i podmywa grunt, na którym stoją budynki.

Mówiąc o Emilii-Romanii, nie sposób nie wspomnieć również o wybudowanej z czerwonej cegły Bolonii, będącej stolicą całego regionu. To właśnie tutaj najszybciej spróbujecie największych włoskich przysmaków – od szynki parmeńskiej, przez parmezan, po cudowny makaron tagliatelle w sosie pomidorowym zwanym tam ragù, a u nas serwujemy go jako sos boloński. Sama doświadczyłam uroków tego miasta wiosną tego roku i naprawdę polecam je odwiedzić, bo w kulinarnej stolicy Włoch Polaków uwielbiają. Tamtejsze uliczki są pełne unikatowych historii, smaków i zapachów, co udowadnia, dlaczego tak chętnie wybieramy wakacje w Rimini i odkrywamy całą Emilię-Romanię.