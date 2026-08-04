Ryanair proponuje swoim pasażerom sposób na wygodny przelot Fot. Shutterstock.com

Ryanair jest dobrze znany wszystkim zapalonym podróżnikom, szczególnie za wyjątkowo tanie bilety lotnicze. W zamian za niską cenę trzeba się jedynie trochę ścisnąć i przeboleć mało komfortowe warunki. Okazuje się jednak, że irlandzki przewoźnik ma dla swoich pasażerów dość osobliwą radę, dotyczącą miejsc dla wygody.

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Wakacje trwają w pełni, więc samoloty tanich linii lotniczych są przepełnione turystami spragnionymi urlopów czy szybkich city breaków. Wśród nich są oczywiście ci, którzy zastanawiają się, jakie jest najlepsze miejsce w Ryanairze, tak aby zapewnić sobie cząstkę komfortu w trakcie podróży. Ten jednak już ma dla swoich pasażerów propozycję na wygodny lot...

Strategiczne miejsca w Ryanair. Jakie wybieramy najczęściej?

Niektórzy pasażerowie przy wyborze fotela w samolocie decydują się na zrządzenie losu, a inni wolą dopłacić i sami podjąć tę decyzję. Są też nawet triki na zdobycie darmowych miejsc obok siebie. Kiedy jednak już wybieramy, to większość chce oczywiście zająć miejsce przy oknie, żeby podziwiać widoki. Inni decydują się na fotel przy korytarzu, aby móc szybko wydostać się z samolotu po lądowaniu lub w razie potrzeby skoczyć do toalety. Za najgorsze uznawane są oczywiście te miejsca pośrodku, ponieważ wtedy musimy dzielić swoją przestrzeń z obu stron z innymi pasażerami.

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Są też strategiczne miejsca, które wybieramy, aby było po prostu wygodniej i żeby mieć więcej miejsca na nogi. Zwykle pada na pierwszy rząd, ponieważ nie ma przed nami wtedy żadnych innych foteli. Drugą opcją są rzędy przy wyjściach awaryjnych, jednak pamiętajmy, że aby tam się znaleźć, trzeba spełnić najpierw kilka warunków.

Jak informuje Ryanair na swojej stronie internetowej, pasażer musi mieć ukończone 16 lat oraz być gotowym do zapewnienia pomocy załodze w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej. Ponadto taka osoba nie może podróżować z niemowlęciem (dotyczy to również innych foteli prowadzących do wyjść ewakuacyjnych), nie może wymagać asysty na lotnisku ani korzystać z przedłużacza pasa bezpieczeństwa. Wykluczone są również te osoby, które mają zarezerwowane miejsce z dodatkowym komfortem.

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Ryanair radzi: po prostu kup dwa bilety

Ryanair wychodzi jednak ze wskazówką dotyczącą tego, jak załatwić sobie wygodny przelot. Otóż chodzi o dokupienie dodatkowego miejsca obok naszego. I tak, ta procedura naprawdę istnieje i można z niej skorzystać podczas zakupu... no właśnie – dwóch osobnych biletów.

"Najpierw należy kupić dwa bilety na przelot w pełnej taryfie. Zarezerwuj pierwszy bilet na swoje nazwisko. Następnie w przypadku drugiego biletu wpisz 'EXTRA' jako imię, a 'COMFORT SEAT' jako nazwisko. Do Twojej rezerwacji zostanie dodane 'DODATKOWE MIEJSCE DLA WYGODY'" – wskazuje Ryanair na swojej stronie internetowej. Przewoźnik dodaje później, że "podczas odprawy online zostaną dodane te same dane dokumentu podróży, dla Ciebie i dla Twojego dodatkowego miejsca".

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